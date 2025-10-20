Yeni Şafak
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Genç tır şoförü lastik değiştirirken başka bir tırın altında kaldı

Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Genç tır şoförü lastik değiştirirken başka bir tırın altında kaldı

21:1620/10/2025, Pazartesi
IHA
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde emniyet şeridinde durarak patlayan tırın lastiğini değiştirmek isteyen 22 yaşındaki sürücü, başka bir tırın çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçisinde Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine gikmekte olan Berat Akbaş (22) kontrolündeki 78 BA 680 plakalı tırın lastiği patladı. 

Aracı emniyet şeridine çekerek patlayan lastiği değiştiren sürücüye, aynı yönden gelen F.Ö. (48) kontrolündeki 34 CRN 482 plakalı tır çarptı. 

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Berat Akbaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Akbaş’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Anadolu Otoyolu
#Sakarya
#Tır
#Trafik kazası
