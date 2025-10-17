Yeni Şafak
Meteoroloji'den son dakika uyarılar: Yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? MGM İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il hava durumu tahminleri geldi! İşte 18-19 Ekim hafta sonu hava durumu

22:5217/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu değerlendirmeleri yayınlandı. Özellikle son haftalarda Ankara, İzmir, Bursa gibi illerdeki baraj seviyelerinde yaşanan düşüş dikkat çekiyor. Birçok kişi ise yağışların ne zaman geleceği ve baraj seviyelerindeki artışın ne derece olacağını merak ederken, Meteoroloji de hafta sonu için beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Peki yarın hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve diğer illerde yağış olacak mı? İşte 18-19 Ekim 2025 Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminleri ve uyarılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, barajlarında su kalmayan Bursa'da pazar günü orta kuvvetli ve bölgesel olarak da kuvvetli yağışların etkili olacağı açıklandı. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...


Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hafta sonu yurdun kuzeybatı bölgelerinde yağış beklendiğini yarın için kuvvetli olmamakla birlikte Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanakların etkili olacağını bildirdi.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağış geçişleri görüleceğini belirten Çelik, "Pazar günkü yağışlar biraz daha orta kuvvetli hatta yer yer Batı Karadeniz kıyı kesimi başta olmak üzere kuvvetli yağışları göreceğiz." dedi.


Çelik, sıcaklıklarda değişiklik olmadığını, mevsim normalleri civarında, yer yer iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi. Çelik, pazartesi gününden itibaren yağışlı havanın kuzey ve iç bölgelerde, salı ve çarşamba günlerinde ise ülkenin tamamında hakim olacağını söyledi.


Bursa ve İzmir'de orta kuvvette yağışlar görülecek

Pazar günü için özellikle Marmara'nın, güney ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar da görüleceğini kaydeden Çelik, Bursa'da pazar günü için orta kuvvetli ve bölgesel olarak da kuvvetli yağışların etkili olacağını ifade etti. Çelik, Bursa'ya 15-20 kilogramlık yağışın düşeceğini fakat bu yağışların tek seferde su sorununa çözüm olmayacağını belirterek, barajları doldurabilecek seviyede olmayacağını bildirdi.


İzmir'de ise hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Çelik
, en yüksek sıcaklıkların 23 ila 25 derece bandında seyredeceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın hafif bir yağış görüleceğini ancak gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların orta kuvvette beklendiğini aktaran Çelik, "Pazar günü öğle saatlerine kadar bu yağış etkili olacak. Pazar günü öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yağış beklemiyoruz. Pazartesi günü ise çoğunlukla çok bulutlu bir hava göreceğiz. İstanbul'da en yüksek sıcaklıklar 18 ila 20 derece bandında seyredecek." diye konuştu.


Çelik,
Ankara'da ise yarın için yağış beklenmediğini, pazar günü akşam saatlerinde kısa süreli yağış geçişleri görüleceğini söyledi.
Pazartesi günü için de yine Ankara'da kuvvetli olmasa da bir sağanak geçişi beklendiğini aktaran Çelik, en yüksek sıcaklıların 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.
