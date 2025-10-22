Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da sağanak: İş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı

Adana'da sağanak: İş yerlerini su bastı, araçlar mahsur kaldı

21:1022/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Yağmur, özellikle sanayi sitesi bölgesinde etkili oldu, su baskınları yaşandı.
Yağmur, özellikle sanayi sitesi bölgesinde etkili oldu, su baskınları yaşandı.

Adana'nın Feke ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı, araçlar ise yollarda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle vatandaşlar da saçak altlarına girerek korunmaya çalıştı.

Yağmur, özellikle sanayi sitesi bölgesinde etkili oldu, su baskınları yaşandı. Bölgedeki bazı iş yerleri yağmur sularıyla dolarken, araçlar da yolda mahsur kaldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.




#Adana
#Sağanak
#Feke
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bakan Yerlikaya 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı: EGM maaş promosyonu netleşti! İşte ihaleyi alan banka ve promosyon tutarı