Adana'da korkunç olay: Bir kişi otomobilde ölü bulundu, vücudunda darp izleri tespit edildi

19:1021/10/2025, Salı
DHA
Adana'da İlyas Ünalan (54), yol ortasında otomobilin içerisinde ölü bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede darp izlerine rastlandı.

Olay, saat 17.30 sularında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde meydana geldi. İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu. 

Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, aracı kontrol ettikleri sırada direksiyondaki sürücünün vücudundaki kan izlerini fark etti ve durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Ünalan’ın vücudunda darp izlerine rastladı. Ünalan’ın cesedi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. 

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

#Adana
#Araba
#Ölüm
