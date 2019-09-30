Hayat İçişleri Bakanlığından personel alımı
AKTÜEL

İçişleri Bakanlığı'ndan personel alımı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazılı ve sözlü sınavla 8 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek. Başvurular e-devlet üzerinde yapılacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 3'ü kıdemli olmak üzere toplam 8 uygulama geliştirme uzmanı istihdam edilecek.

İşte şartlar

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları, fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Başvurular 16 Ekim'de başlıyor

Adaylar "www.icisleri.gov.tr" ve "www.nvi.gov.tr" adresli internet sitelerinde yer alacak olan 2019 Yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu'na 16-30 Ekim tarihleri arasında sınav duyurusu bölümünden ulaşabilecek.

Adaylar, söz konusu form üzerinden yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla "e-Devlet" şifresi ile elektronik ortamda müracaatlarını gerçekleştirebilecekler. Başvurular elektronik ortamda alınacağı için posta yolu ile veya şahsen müracaatlar kabul edilmeyecek.

REKLAM

Yazılı sınav 30 Kasım Cumartesi günü saat 10.00'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yemekhanesinde, sözlü sınav ise 25-26-27 Aralık tarihlerinde Genel Müdürlük C Blok Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak.

Her iki sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması ile nihai başarı dereceleri tespit edilecek. Kazananlar asil ve yedek olarak ilan edilerek, kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak
EKONOMİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 140 işçi alınacak
Uyuyan devi uyandırdılar

Uyuyan devi uyandırdılar

Erdoğan: Üzerimize gelirlerse, sonuçlarına katlanırlar.
10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

10 kişiden 5’i hattını değiştirecek

Deprem sonrası ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
Depremsatışları patlattı

Deprem
satışları patlattı

En çok satanlar çadır, el feneri ve düdük oldu.
Binlerce Suudi askerini esir aldık

Binlerce Suudi askerini esir aldık

​Aramco saldırısının ardından Husilerden yeni bir iddia geldi.
Acımız bir adımız bir

Acımız bir adımız bir

​MHP deprem ile ilgili son derece kapsamlı bir rapor hazırlıyor.
ABD<br>Ege'ye yerleşiyor

ABD
Ege'ye yerleşiyor

​Yunanistan bir üssü daha ABD'ye tahsis etti.
Trump'tan<br>savaş ilanı

Trump'tan
savaş ilanı

​Azil girişimine Twitter üzerinden seri mesajlarla yanıt verdi.
Naziler silahlanıyor

Naziler silahlanıyor

​Rakamlar Neonazilerin ve aşırı sağcıların giderek silahlandığını açıklıyor.
Türkiye örnek ülke

Türkiye örnek ülke

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye yönelik sığınmacı övgüsü geldi.
Akyazı'da 'şampiyonluk' sesleri

Akyazı'da 'şampiyonluk' sesleri

​Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı farklı yendi.
Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör operasyonu

Düzenlenen hava destekli operasyonlar kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
F-16'lar sınırda İHA vurdu

F-16'lar sınırda İHA vurdu

​MSB: Hava sahamızı 6 kez ihlal eden, milliyeti tespit edilemeyen İHA düşürüldü.
3 GSM operatörü ortak hat kuracak

3 GSM operatörü ortak hat kuracak

​​Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
29 okula deprem tatili

29 okula deprem tatili

​Öğrenciler hangi okulda eğitime devam edeceğini yarın öğrenecek.
İstifa açıklaması

İstifa açıklaması

Abdullah Avcı istifa sorularına imalı yanıt verdi.
'Devlet geleneğine uymuyor'

'Devlet geleneğine uymuyor'

​İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.
Kınalıada denize indi

Kınalıada denize indi

Erdoğan milli savaş gemisinin teslim töreninde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.