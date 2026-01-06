Yeni Şafak
İHH 2025'te de görmeyenlerin gözü oldu: 16 ülkede 17 bin 370 katarakt ameliyatı yapıldı

AA
Bağışçılar, kısa mesaj yoluyla vakfın internet sitesi ya da banka hesapları üzerinden katarakt çalışmalarına destek olabiliyor.
Bağışçılar, kısa mesaj yoluyla vakfın internet sitesi ya da banka hesapları üzerinden katarakt çalışmalarına destek olabiliyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, 2025 yılında 16 ülkede 17 bin 370 katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, göz merceğinin saydamlığını yitirmesi sonucu oluşan katarakt hastalığı, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. Uzun yıllardır dünyanın farklı coğrafyalarında katarakt ameliyatları yapan İHH, 2025 yılında da 16 ülkede çalışma yürüttü.


Çalışmalar kapsamında Togo, Nijerya, Uganda, Sierra Leone, Nijer, Etiyopya, Somali, Bangladeş, Arakan, Pakistan, Sri Lanka, Afganistan, Suriye, Kenya, Mali, Filistin ve Gazze'de 17 bin 370 katarakt hastası ameliyat edildi. Ameliyatların yanı sıra 51 bin 74 muayene ve 86 bin 674 tarama yapıldı.


İHH'nın katarakt çalışmalarına başladığı 2007 yılından bu yana toplam ameliyat sayısı 24 ülkede 215 bin 510'a ulaştı. Bu ülkelerde 736 bin 761 muayene ve 1 milyon 135 bin 468 saha taraması yapıldı.




