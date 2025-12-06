Yeni Şafak
Genç İHH 'Liseliler sabah namazında buluşuyor' etkinliği düzenledi

10:466/12/2025, Cumartesi
AA
Genç İHH, gençlerin manevi gelişimini desteklemek ve birlik duygusunu güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde "Liseliler sabah namazında buluşuyor" etkinliği düzenledi. 30 Kasım'da düzenlenen etkinlikte 52 ilde 3 bin 200 liseli genç, sabah namazında bir araya geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'da düzenlenen etkinlikte 52 ilde 3 bin 200 liseli genç, sabah namazında bir araya geldi.



Namazın ardından düzenlenen kısa sohbetlerde değerler eğitimi, bilinçli gençlik anlayışı ve toplumsal sorumluluk bilinci üzerine mesajlar verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, gençlerin hem manevi hayatlarını güçlendirmek hem de aralarındaki kardeşlik bağını kuvvetlendirmek istediklerini belirtti.



Sabah namazında buluşmanın, gençlerin aynı ideal etrafında birleşmesine vesile olduğunu kaydeden Çankaya, "Bu sadece bir ibadet programı değil, dayanışmayı, aidiyeti ve bilinçli bir gençlik hedefini büyüten bir adım. 52 ilde 3 bin 200 liseli gencin bir araya gelmesi bizim için büyük bir mutluluk ve geleceğe dair umut verici bir manzara." ifadelerini kullandı.



#ihh
#genç ihh
#sabahnamazı
