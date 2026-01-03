Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
İki ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

İki ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

10:183/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE İKİ AYRI SUÇTAN ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.
AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE İKİ AYRI SUÇTAN ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kullanmak" ve "Yağma" suçlarından hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. (39) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

#Aydın
#Nazilli
#Suçlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda teşviki düzenlemesi ile hangi araçlar alınır? İşte yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 otomobil modeli