İki dostun fantastik yolculuğu

İngiltere’de yaşayan yazar Esra Bulut, ikinci çocuk kitabı “Yeniden Parlayan Güneş-Pelikanım Peli”yi yayınladı. Yazarın bir yıllık emeği sonucu Timaş Çocuk etiketiyle çıkan eserde çocuklara sevgi, dostluk ve iş birliği kavramlarını iki dostun macerası üzerinden anlatıyor. Bulut’un metnine ise Berk Öztürk’ün çizimleri eşlik ediyor. Sekiz yıl önce taşındığı İngiltere’de kızıyla kütüphaneleri gezen, kitap okuyan, çocuk oyun ve müzik gruplarına katılan Bulut, bu keşifler sonrası çocuk kitapları yazmaya başladığını dile getirdi. Reading Üniversitesi Tipografi ve Grafik İletişimi Bölümü’nde doktorasını sürdüren Bulut, bir yandan tasarım işlerini yürütürken bir yandan da minikler için hikayeler kaleme alıyor.





OKUMANIN KEYFİNE VARSINLAR İSTEDİM





İlk eseri “Minik Kuş ve Görgü Kuralları” isimli on kitaplık seride, davranış fukarası minik bir kukumavın hikayesini gündelik hayatta karşılaştığımız durumlar üzerinden anlatılıyor. İlkokul birinci ve ikinci sınıf çocuklarına hitap eden eseri yazar “Okuma rutinlerini oluşturan çocukların özdeşleşecekleri bir karakterle yol almalarını ve okumanın keyfine varmalarını istedim” sözleriyle anlatıyor.





Yazar yeni kitabı “Yeniden Parlayan Güneş-Pelikanım Peli” de ise bir uçağın kuyruğuna takılan güneşi kurtarmaya çalışan iki dost Peri ve Peli’nin macerasını işliyor. Yazar Bulut, kitapla aktarmak istediklerini şu sözlerle özetliyor: “Bu yolculukta çocuk okuyucu önce Peri ve Peli arasındaki sağlam dostluğun sevgi diliyle nasıl tıkır tıkır çalıştığını, sonra da bu sevginin nasıl diğer hayvanları içine alabileceğini görüyor.”



