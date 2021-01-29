Hayat İki gündür haber alınamıyordu Ekipler pencereden girince şoke oldu
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​İki gündür haber alınamıyordu: Ekipler pencereden girince şoke oldu

İki gündür haber alınamıyordu: Ekipler pencereden girince şoke oldu

Kocaeli'nde kendisinden iki gündür haber alınmayan kadının evine balkondan giren ekipler, kadını koltukta uyurken buldu. Kadın, uyku ilacı aldığı için uyanamadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye ekipleri yaşlı kadının evine balkondan girdi.
İtfaiye ekipleri yaşlı kadının evine balkondan girdi.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3. katında bulunan evde kiracı olarak yaşayan 51 yaşındaki Meral Koç'tan 2 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BALKONDAN EVE GİRDİLER

İtfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile balkondan Meral Koç'un evine girdi. Polis ve itfaiye ekipleri evde yaptığı kontrolde, Koç'u koltukta uyurken buldu

Ekiplerin uyandırdığı Meral Koç, uyku ilacı aldığını ve bu sebeple uyanamadığını söyledi.

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