İkinci astronotumuz Fil Necati

Kral Şakir serisinin son filmi “Kral Şakir: Devler Uyandı” 16 Şubat’ta sinema salonlarında gösterime girecek. Çocukların severek izlediği Kral Şakir, bu sefer yapay zekayı ele aldı. Nemrut Dağı’nın kültürel zenginliklerini çocukların gözüyle beyaz perdeye aktarırken, yapay zekanın kötü ellere geçtiğinde nelere sebep olacağını ortaya koyuyor. Güncel meseleleri de takip eden filmde, Fil Necati Türkiye’nin uzaya çıkan ilk astronot olma unvanını Alper Gezeravcı’ya kaptırdı.

Dünyada olan biteni yakından takip ettiklerini söyleyen Grafi2000’nin Kurucu Ortağı Varol Yaşaroğlu, “Fil Necati’nin astronotluk denemeleri yaptığı bir kısımda ‘Yaşasın Türkiye’nin ikinci astronotu ben oldum” dediği bir replik var. Aslında ilk astronotu oldum diyecekti, ama Alper Gezeravcı birinciliği alınca bari ikinciliği başkasına kaptırmadan devreye girelim dedik” ifadelerini kullandı.

Sevda Dursun, Varol Yaşaroğlu.

YAPAY ZEKA YANLIŞ ELLERE GEÇERSE

Hazırlığı 1,5 sene süren filmle ilgili konuşan Yaşaroğlu, “Güçlü bir film geliyor. Filmde elektronik eşyalar, yapay zeka yardımıyla canlandırılıyor. Yanlış ellere geçen yapay zekanın dünyaya nasıl zarar verebileceğine dair güçlü bir mesajımız var. Bir yandan da bu olaylar kendi kültürel zenginliklerimiz içerisinde geçiyor. Adıyaman’da Nemrut Dağı’ndaki heykeller bir şekilde canlanıyor, hatta onların hikâyesini de anlatıyoruz. Ülkemizin tanıtımı açısından kültürel bir mesajımız da olacak” dedi.

BİZ DÜNYAYA HAZIRIZ

İzleyenleri bekleyen sürprizlerden de bahseden Yaşaroğlu, “Çocuklar hiç beklemedikleri bir anda girdikleri sinema salonunda Necati ya da diğer karakterlerimizin maskotlarıyla karşılaşacak. Bilet alan ilk yüz kişiye imzalı posterimizi hediye edeceğiz. Filmin şarkıları da çok güzel. Film bittiğinde çocuklar o şarkılarla coşup dans edecek. Film bir ya da iki hafta sonra Almanya, Belçika, Hollanda gibi birçok ülkede vizyonda olacak. Dünyaya açılmamız bu sene fazlasıyla hissedilecek. Çünkü Rusya'yla bir anlaşma yapıldı. Kral Şakir serisi karakter tasarımı ve senaryolarıyla dünya çocuklarını da ilgilen-direbilecek birçok sosyal mesajı ve eğlenceyi barındırıyor. Biz dünyaya hazırız” şeklinde konuştu.

NEMRUT DAĞI’NDAKİ GİZEM

Nemrut Dağı’nın kültürel zenginliklerini çocukların gözünden beyaz perdeye aktaran filmin konusu kısaca şöyle: “Ünlü bir teknoloji firması elektronik cihazların mobil hale getirilerek, yapay zeka ile hareket edebilecekleri sistem geliştirir. Şakir ve ailesi bu firmanın yaptığı ürünlere hayranlık duyar. Şirketin sahibi Harun adındaki yatırımcı, geçmişte Şakir’in babaannesi olan Arkeolog Seniha’nın önderliğinde keşif gezileri düzenliyor. Bu taşın içine hapsolmuş kötü savaşçı, yüzyıllardır kilitli kaldığı taştan dışarı çıkıyor ve Harun’un karakterine bürünüyor. Şakir ve ailesi, Nemrut Dağı’nda heykel başlarının gizemi ile kaybolan babaannelerini bulmaya çalışacak, hem de dünyayı kötü niyetli savaş-çılardan koruyacak.”







