İlber Ortaylı Kırkağaç’ta zeytinlik satın aldı

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kırkağaç’ta Akhisar Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, Kırkağaçlı iş adamı ve ATB Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Ok, ATB Meclis Başkanı Bahattin Alkın ve çok sayıda Kırkağaçlı tarafından karşıladı.

Rus Türkolog Polya Anna ve beraberindeki 10 Moskova Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencisi ile birlikte Kırkağaç’a gelen Ortaylı’ya Kırkağaçlılar büyük ilgi gösterdi.

10 dönümlük zeytinlik arazisini gezdi

Ortaylı, Kırkağaç’ın Öveçli Mahallesinde 125 bin TL’ye satın aldığı 10 dönümlük zeytinlik arazisini gezdi ve tarlasında yetişen ürünleri beraberindekilere ikram etti.

Ortaylı ve Rus Türkoloji öğrencileri, Öveçli Mahallesinde bulunan köy kahvesinde bölgede yetişen yerel ürünlerden hazırlanan bir sofrayla karşılandı. Ünlü yazara, Kırkağaç’ta yetişen zeytinden elde edilen yağın duyusal analizleri, aroması, polifonileri ve karakteristik özelliği hakkında bilgi verildi.