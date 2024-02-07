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İletişim Başkanlığı'ndan deprem kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye’nin 6 Şubat’ta yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, “Asrın Felaketinin 1 Yılı: İnşa ve İhya Çalışmaları” adlı kitap hazırlandı.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:01 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kitapta, Türkiye’nin bu alanda tecrübe ve çalışmaları da istatistiki bilgilerle aktarılıyor.
Kitapta, Türkiye’nin bu alanda tecrübe ve çalışmaları da istatistiki bilgilerle aktarılıyor.

Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı kitap, “Felaketin İzi: Geçmişten Günümüze Yıkıcı Depremler”, “Asrın Felaketi: Kahramanmaraş Depremleri”, “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli”, “Deprem Sonrası Dayanışma” ve “Türkiye’nin İnşa ve İhya Seferberliği” başlıklı 5 bölümden oluşuyor. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitapta, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremin ilk anından itibaren alınan tedbirlere, yapılan çalışmalara yer veriliyor. Türkiye’nin bu alanda tecrübe ve çalışmaları da istatistiki bilgilerle aktarılıyor.


#İletişim Başkanlığı
#deprem
#kitap
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