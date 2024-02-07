İletişim Başkanlığı'ndan deprem kitabı

Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı kitap, “Felaketin İzi: Geçmişten Günümüze Yıkıcı Depremler”, “Asrın Felaketi: Kahramanmaraş Depremleri”, “Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli”, “Deprem Sonrası Dayanışma” ve “Türkiye’nin İnşa ve İhya Seferberliği” başlıklı 5 bölümden oluşuyor. Türkçe ve İngilizce hazırlanan kitapta, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremin ilk anından itibaren alınan tedbirlere, yapılan çalışmalara yer veriliyor. Türkiye’nin bu alanda tecrübe ve çalışmaları da istatistiki bilgilerle aktarılıyor.