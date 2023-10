İnsan bir bardak berrak suya benzer

Doktor hanımın hayatını ve tıbba bakışını değiştiren olay ise uzmanlığının dördüncü yılında gerçekleşiyor. Annesinde aniden ortaya çıkan otoimmün hemolitik anemi hastalığı karşısında yaşadığı durumu ‘çaresizlik’ olarak tanımlıyor. “İlaç kullanarak geçecek ya da ameliyatla iyileşebilecek bir hastalık değildi. Sorun vücudun kendi hücrelerinin kaosundan ve anarşisinden kaynaklanıyordu. Güncel tıbbın, vücudun başına dert haline gelmiş bu hücreleri baskılamaktan başka hiçbir tavsiyesi yoktu.” diyerek özetliyor yaşadıklarını. Kortizon ve hastalığı baskılayıcı ilaçlarla uygulanan altı yıllık bir tedavinin ardından şikayetlerin artmasıyla yeni bir sürece giriliyor ve bu kez de doktor hanımın annesine kemik iliği kanseri teşhisi konuluyor. Yaklaşık bir yıl ömür biçilen annesi için “Doktor bir evlat olarak tıbbi yönden daha ne yapabilirim, bu süreci onun için nasıl daha konforlu hale getirebilirim,” diye düşünürken biyorezonans yöntemiyle tanışıyor ve bu konuda araştırmalara başlıyor. İlerleyen süreçte doktor hanım annesine biyorezonans tedavisi uygulamaya başlıyor ve İsmet Hanımefendi Allah’ın izniyle şifa buluyor. “Anneciğim o günden sonra on yıl yaşadı; bütün ihtiyaçlarını yardımsız ve yardımcısız bir şekilde kendisi karşılayarak, zaman zaman eskisinden de daha sağlıklı halde. Hiç kemoterapi almadı. Seyahati özellikle de uçak yolcuğunu, dikiş dikmeyi, bisiklete binmeyi çok severdi ve hepsini yapabilecek kadar konforlu yaşadı. Onunla her fırsatta çok sevdiği mukaddes beldelere gittik. Umre yaptı, haccetti. Tedavilerle geçecek on ay, bize sağlık ve afiyetle geçen on yıl olarak geri döndü.” diyor Esra Kırsever bu günler için.