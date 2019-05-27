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Hayat İpe takılan ebabil kurtarıldı
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AKTÜEL

İpe takılan ebabil kurtarıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meşe ağacının dalları arasına dolaşan naylon ipe takılı kalan ebabili itfaiye ekibi kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Ebabil kuşu
Ebabil kuşu

Burhaniye Ören Meydanı'nda, bugün sabah saatlerinde meşe ağacının dalları arasında dolaşan naylon ipe ebabil takıldı. Ayaklarından ağaçta asılı kalan kuşu görenler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Merdivenle kuşun yanına çıkan itfaiyeciler, kuşu dolaştığı ipten kurtardı. Yaralanmadığı belirlenen ebabil daha sonra doğaya salındı.

Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret
FOTOĞRAF 11
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Oktay, çekimlerin yapıldığı platoya gelişinde Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bozdağ, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Özçelik ve eski AK Parti Kayseri Milletvekili Kemal Tekden ve oyuncular tarafından karşılandı.
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Dizinin Çarşamba günü ekranlara gelecek final bölümünün çekimlerinin devam ettiği obaya giden Oktay, buradan ana otağa geçti.
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Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Bozdağ ile sohbet eden ve set hakkında bilgi alan Oktay'a, kılıç, börk ve okçu yüzüğü hediye edildi.
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Oktay, daha sonra beraberindekilerle reji çadırına geçerek, dizinin final bölümünden bazı sahnelerin çekimlerini izledi. Oktay, Ertuğrul karakterini canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan ve diğer oyuncularla da sohbet etti.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin milli ruhun, medeniyet şuurunun tarih bilincinin yeniden dirilişine vesile olduğunu ifade etti.
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Dizininin ününü tüm dünyaya duyurduğunu vurgulayan Oktay, ziyaretleri vesilesiyle gittiği ülkelerde Diriliş Ertuğrul dizisinden bahsedilince mutlu olduğunu belirtti.
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Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Söğüt sahnelerinin çekildiği platoda ve Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisinin çekildiği platoda incelemelerde bulundu, oyuncularla fotoğraf çektirdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaretinde AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sanatçı Yavuz Bingöl, eski milli futbolcular Hakan Ünsal, Hamit Altıntop, Tolunay Kafkas ve milli güreşçi Rıza Kayaalp de eşlik etti.
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Oktay'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diriliş Ertuğrul dizisinin Riva'daki setini ziyaret etti.


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