İş Sanat’ta sahne hazır

* İş Sanat her yıl programını büyük bir titizlikle belirliyor. Yeni sezona nasıl hazırlandınız, konserler nasıl belirlendi?

İş Sanat’ın programını hazırlarken herkesin beğeneceği farklı türde içerikler seçmeye dikkat ediyor, projelerimizi bu ana fikirle inşa ediyoruz. Sanatçılarla birlikte üretilen konserler, yeni projeler bizi heyecanlandırırken, Türkiye İş Bankası’nın kültür ve sanat misyonu çerçevesinde sanatın dinleyiciye kolay ulaşılabilir olması da titizlikle üzerinde durduğumuz konuların başında geliyor.

* Bu sezonun kaçırılmaması gereken üç etkinliğini sorsak hangisini söylersiniz?

Sezonun her konseri üzerinde aynı konsantrasyonla çalışınca bu soruyu yanıtlamak zor. Ancak, Kronos Quartet’in Five Decades turnesi kapsamında salonumuzda vereceği konser, ünlü kemancı ve oyuncu Aleksey Igudesman’ın İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven ve Daha Fazlası” başlıklı projesi ve Coşkun Karademir’in, Buray ve Ceylan Ertem’le birlikte sahnede yer alacağı “Dost Meclisi” konseri bu sezon seyircilerin kaçırmaması gereken etkinlikler arasında diyebilirim. Birçok ödüllü sanatçı ve orkestrayı sezonumuzda ağırlıyoruz. Caz şarkıcısı Cécile McLorin Salvant ve Concerto Köln Topluluğu bunlardan sadece birkaçı. 2 Kasım’da başlayacak sezonumuzdaki tüm konserlere seyircilerimizi davet ediyoruz.

* Cumhuriyet’in 100. yılı coşkusuna İş Sanat nasıl dahil olacak?

Geçtiğimiz sezondan beri gerek müzelerimizdeki “Yaşasın Cumhuriyet” sergileri, Dilek Türkan ve Oğuzhan Balcı ile hazırladığımız “Şarkıların Cumhuriyeti” konseri, gerekse YouTube kanalımız için hazırladığımız ‘Ey Vatan!’ ve Koyu Sohbet programları ile Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını seyircilerimizle kutluyoruz. Salonumuzun kapılarını da şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve dünyaca ünlü tenor Murat Karahan’la birlikte aynı coşkuyla hazırladığımız 100. Yıl Gala Konseri ile açıyoruz.





BİLETLER BİLETİX’TE

Biletler Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle satılacak. Konserlerde öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjan da ayrıldı. Sezon biletleri tüm Biletix gişelerinden temin edilirken, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler sadece İş Kuleleri ana gişeden satın alınabilecek.



