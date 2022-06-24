Hayat İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlunun tabutunun üzerindeki siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi
AKTÜEL

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi

Tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında Hakk'ın rahmetine kavuşan Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde tabutun üzerinde bulunan siyah örtünün sırrı çözüldü. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlunun tabutunun üzerindeki siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, önceki gün 93 yaşında vefat etti. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi bugün görülmemiş bir kalabalıkla Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da katıldı.

KABE ÖRTÜSÜNDEN BİR PARÇA TABUTUN ÜZERİNE SERİLDİ

İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde tabutun üzerindeki örtü dikkat çekti. Tabutun üzerinde bulunan siyah örtünün anlamı merak edildi. Daha sonra siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin dört bir yanından Fatih Camii'ne akın edenler Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiyi ebediyete uğurladı
HAYAT
Türkiye'nin dört bir yanından Fatih Camii'ne akın edenler Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiyi ebediyete uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzbinlerle beraber Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiyi ebediyete uğurladı: Ümmetin manevi mimarıydı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzbinlerle beraber Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendiyi ebediyete uğurladı: Ümmetin manevi mimarıydı
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.