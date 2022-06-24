İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunun üzerindeki siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, önceki gün 93 yaşında vefat etti. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi bugün görülmemiş bir kalabalıkla Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar da katıldı.
KABE ÖRTÜSÜNDEN BİR PARÇA TABUTUN ÜZERİNE SERİLDİ
İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde tabutun üzerindeki örtü dikkat çekti. Tabutun üzerinde bulunan siyah örtünün anlamı merak edildi. Daha sonra siyah örtünün Kabe örtüsünden bir parça olduğu öğrenildi.