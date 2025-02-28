Isparta’da DMD hastası Görkem için yardım kampanyası başlatıldı

Isparta’da yaşayan 16 yaşındaki DMD hastası Görkem Efe Şengün’ün tedavisi için Isparta Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Görkem’in sağlığına kavuşabilmesi için Dubai’den ilaç getirilmesi gerekiyor ve bunun için 105 milyon TL toplanması lazım. Şu ana kadar 20 milyon TL toplandı, ancak kampanyanın tamamlanması için vatandaşların desteği bekleniyor.
Görkem'e, bir çeşit kas hastalığı olan DMD'nin teşhisi 1 yaşındayken konuldu.
Polis memuru olan baba Şengün, oğluyla ilgilenebilmek adına emekli oldu.
Görkem, babasının gösterdiği ilgi ve alaka sayesinde bu hastalığın tanısı konmuş diğer hastalara nazaran bu yaşında yürüyebiliyor.
Tedavi için 105 milyon TL gerekiyor
Görkem’in sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan ilacın temin edilebilmesi adına, Isparta Valiliği onayıyla bir yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanyada şu ana kadar 20 milyon TL toplandı, ancak tedavi için yaklaşık 105 milyon TL’ye (yaklaşık 3 milyon dolar) ihtiyaç duyuluyor.
Toplam 12 ay sürecek olan kampanyanın 10 ayı kaldı. Baba Alper Şengün, vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırarak banka hesap bilgilerini paylaştı.
Türkiye'de DMD hastalığına sahip yalnızca üç çocuktan biri olan Görkem’in hayata tutunabilmesi için başlatılan kampanyaya destek vermek isteyenler, belirtilen hesap numaralarına bağış yaparak umut olabilir.
Türk Lirası: TR78 0001 2009 5450 0001 1238 94
Alıcı: Alper Şengün
Açıklama: Görkem
Faaliyet Kodu: 32.2024.2537