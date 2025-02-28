Isparta’da DMD hastası Görkem için yardım kampanyası başlatıldı

Isparta’da yaşayan 16 yaşındaki Görkem Efe Şengün , nadir görülen Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile mücadele ediyor.

Görkem'e, bir çeşit kas hastalığı olan DMD'nin teşhisi 1 yaşındayken konuldu.

Hastalığı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Görkem Efe'nin yardımına ise babası Alper Şengün koştu.

Polis memuru olan baba Şengün, oğluyla ilgilenebilmek adına emekli oldu.

Görkem, babasının gösterdiği ilgi ve alaka sayesinde bu hastalığın tanısı konmuş diğer hastalara nazaran bu yaşında yürüyebiliyor.

Ölümcül hastalıkla mücadele eden Efe'nin tedavisi için Temmuz 2024’te onay çıktı ancak tedavi için gerekli ilacın Dubai ’den getirilmesi gerekiyor.

Tedavi için 105 milyon TL gerekiyor

Görkem’in sağlığına kavuşabilmesi için gerekli olan ilacın temin edilebilmesi adına, Isparta Valiliği onayıyla bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyada şu ana kadar 20 milyon TL toplandı, ancak tedavi için yaklaşık 105 milyon TL’ye (yaklaşık 3 milyon dolar) ihtiyaç duyuluyor.

Toplam 12 ay sürecek olan kampanyanın 10 ayı kaldı. Baba Alper Şengün, vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırarak banka hesap bilgilerini paylaştı.

Türkiye'de DMD hastalığına sahip yalnızca üç çocuktan biri olan Görkem’in hayata tutunabilmesi için başlatılan kampanyaya destek vermek isteyenler, belirtilen hesap numaralarına bağış yaparak umut olabilir.

Görkem Efe Şengün için yardım yapabileceğiniz IBAN bilgisi şöyle:

Türk Lirası: TR78 0001 2009 5450 0001 1238 94

Alıcı: Alper Şengün

Açıklama: Görkem