İsrail mutfağı da işgal etti

Mutfak, varlığın bir simgesidir. Mutfak kültürü olan bir halk somut olarak, görünür bir biçimde vardır. Yediğimiz yemekler, ninelerimizden dedelerimizden öğrenip bugüne getirdiğimiz tarifler bizim hangi coğrafyada var olan bir halkın ferdi olduğumuzu, hangi dine mensup olduğumuzu, nasıl bir kültürü yaşadığımızı, adetlerimizi, alışkanlıklarımızı gösteren işaretler içerir. Örneğin çok eski bir tarifinde zeytinyağı bulunan bir halk, Akdenizlidir ve kültür kökleri milattan önce dört binlere, hatta daha da eskiye gider. Tarihte bunu çok iyi bilen insanlar da yaşadılar. Ve kimileri dünyayı zenginleştirmek, güzelleştirmek için tarifleri kıtalar boyunca taşırken, kimileri de tarifler ve tekniklerle bir işgal gerçekleştirdiler. Özellikle sömürgeci devletler, bir toprağı işgal eder, ele geçirir, orada hakimiyet kurarken mutfağını da işgal eder, tarifleri kendi mutfaklarına alır ya da asimile ederler. Örneğin İspanyollar, Güney Amerika’yı işgal ettiklerinde, yerli halkları İspanyol pişirme tekniklerini kullanmaya zorlamış ve yerel kültürün usullerini tamamen zor ve baskıyla yok etmişlerdir. Bugün İspanyol mutfağı ile Meksika mutfağı arasında neredeyse çok az fark bulabilirsiniz. Başka bir örnek, halkların katili Stalin’dir. Stalin, yönetimi süresinde Sovyetlerin hüküm sürdüğü bütün coğrafyalardaki halkların mutfaklarından yemekleri içeren bir yemek kitabı yazdırır ve bu kitabı bütün evlere dağıttırır. Kitapta yemek tarifleriyle birlikte sofra resimleri de vardır. Böylece Sovyet mutfağını inşa edecektir. Bugün Rus mutfağına ait olduğu zannedilen borch çorbası, işte bu yol ile Polonya mutfağından devşirilmiştir. Yine herkesin aynı adla bildiği Çerkes tavuğunu bir kitapta Gürcistan yemeği olarak görebilir ve hayret edebilirsiniz. Biz, benzeri bir şeyi de Filistin mutfağı ile ilgili olarka görürüz. Son yıllarda çok meşhur bir İsrail yemeği olarak literatürlerde yer alan falafel gibi Arap yemekleri de mutfağın işgalinin birer örneğidirler.

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FİLİSTİN’E SELAM OLSUN

Bir yemeğin coğrafi işaretinin alınması, uluslararası alanda tanıtılması, uluslararası bilimsel yayınlarda ait olduğu kültürle birlikte anılması bu yüzden çok önemlidir. Mutfağı, yemek tariflerini birer lezzet alma, zevk aracı olarak görürken, aynı zamanda bir tarihi eser kadar kimlik unsuru olduğunu hatırlamak, eski tariflere sahip çıkmak, yaşatmak ve orjinalini koruyarak yaygınlaştırmak bu yüzden hayati önem taşıyor. Bugün, biz de Filistin’e bir selam olsun diye rumaniyye yemeğini paylaşalım. Rumaniyyenin temel malzemesi olan mercimek, milattan önce dokuzbinden beri Anadolu, Mezopotamya ve Filistin’de yetişiyor. Üzerine Rabbimizin yemin ettiği nar da yine Filistin coğrafyasının endemik bitkilerindendir. Bu hafta sonunda, siz bu yazıyı okurken, Filistin için zafer, huzur ve iyilik çoktan gerçek olmuş olsun dilerim. sağlıklı ve mutlu hafta sonları.

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Rummaniye

MALZEMELER

500 g kahverengi mercimek, 2 patlıcan, 1 yemek kaşığı öğütülmüş kimyon, 1.2 litre su, 1 tatlı kaşığı tuz, 100 ml zeytinyağı, Bir baş sarımsak, 150 ml nar pekmezi, 2 limon, 1 nar, Bir yemek kaşığı doğranmış maydanoz

YAPILIŞI

Mercimek, kimyon, tuz ve suyu bir tencereye koyalım, 10 dakika kaynatalım. Patlıcanı soyalım, küp küp doğrayalım. Kaynayan mercimeğe ilave edip 20 dakika kısık ateşte kaynatalım. Sarımsakları soyalım. Bir tavada zeytinyağını kızdıralım, sarımsakları kızartalım. Pişen mercimek ve patlıcana kızarmış sarımsak ve nar pekmezini ekleyelim, 5 dakika daha pişirelim. Limonu sıkalım ve yemeğe suyunu ekleyelim. Yemeğimizi servis kasesine koyalım, az miktarda zeytinyağı gezdirelim ve üzerine bir yemek kaşığı nar tanesi ile bir tutam doğranmış maydanoz ilave edelim. Tabun ekmeği ile servise alalım. Afiyet olsun.

Tabule

MALZEMELER

1 su bardağı kısırlık bulgur

100 gram maydanoz

3 salatalık

1 orta boy domates

5 ince yeşil soğan

Bir avuç nane yaprağı

Bir limon

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

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Bulguru sıcak su ile ıslatalım, yumuşamalı fakat dişe dokunmalı. Domates, salatalık ve soğanı çok ince doğrayalım. Limonun suyunu sıkalım. Bulgur, ince doğranmış domates, salatalık ve soğanı tuz ve karabiber ilave edip iyice karıştıralım. Naneyi kıyalım, kararmaması için en son ekleyelim. Zeytinyağı ve limonu ilave edelim. Servise alalım, afiyet olsun.