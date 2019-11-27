Hayat İsrail ve Suudun festival dostluğu
SİNEMA

İsrail ve Suud’un festival dostluğu

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki yakınlaşma sinemaya yansıdı. İsrail’deki “Kadın Film Festivali”, Suudi kadın yönetmen Hayfa El Mansur’un “The Perfect Candidate” filmiyle açılacak. Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran İsrail Dışişleri Bakanlığı filmin Suudi Arabistan’ın Oscar adayı olduğuna da vurgu yaptı.

Hatice Saka Yeni Şafak
The Perfect Candidate
The Perfect Candidate

İsrail Dışişleri Bakanlığı, “İsraelArabic” adlı twitter hesabında, Doğu Kudüs’te 16-19 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan İsrailli Kadınlar Film Festivali’nin açılışını Hayfa El Mansur( Haifaa Al-Mansour)’un “The Perfect Candidate” filmiyle yapacaklarını duyurdu. Mesajın devamında da filmin Venedik Film Festivali’nde Jüri Ödülü’nü kazandığı ve Suudi Arabistan’ın Oscar adayı olduğu özellikle belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi yönetmenden film gösterimi için izin alnıp alınmadığına dair bir bilgi verilmezken yönetmen de konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Hayfa El Mansur

GEÇEN YIL HEMEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Suudi yönetmen Hayfa El Mansur’un adı İsrail medyasında ilk defa geçmiyor. Geçtiğimiz yıl yine İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın “İsraelArabic” hesabında Mansur ile ilgili şöyle bir tweet paylaşılmıştı: “Hayfa El Mansur, İsrail haber sitesi ynetnews.com ile yaptığı röportajda, Suudi yönetiminden izin alındığı takdirde gelecekte İsrailli yapımcılarla film yapabileceği açıklayan ilk Suudi yönetmen oldu.” Bu paylaşımın ardından daha dört saat bile geçmeden Hayfa El Mansur bir açıklama yapmıştı ve şöyle demişti: “Şu anda Amerika’dayım ve dünyanın her yerinden gazetecilerle buluşuyorum. Genellikle İsrail ile çalışıp çalışamayacağımı soruyorlar. Yanıtım her zaman açık. Sadece resmi olarak izin verilen ülkeler ile çalışacağım. Ama basın bu tip haberleri çok seviyor.”

The Jerusalem Post’ta 19 Kasım tarihinde yayınlanan haberde de Suudi yönetmenin önceki filmleri Wadjda ve Mary Shelley’in İsrail’de gösterildiğine vurgu yapıldı. Bisiklete binmek isteyen Suudi bir kızın hikayesini anlatan Wadjda’nın, Venedik ve Los Angeles dahil tüm dünyada ödüller kazandığına dikkat çekildi.

FESTİVALDEN SONRA VİZYONA GİRECEK

Mansur’un filmine ek olarak, festivalde dünyanın dört bir yanından gelen filmler ve kadınların temalarıyla ilgili İsrail filmlerinin gösterileceği bilgisi yer aldı. Haberde ayrıca festivalden kısa bir süre sonra Hayfa El Mansur’un filminin İsrail’deki tüm sinema salonlarda gösterime gireceği belirtildi.

Bir kadın doktorun başkanlık mücadelesi

  • Suudi yönetmen Hayfa El Mansur’un yönetmenliğini yaptığı “The Perfect Candidate” filmi Suudi bir kadın doktorun, yerel seçimlerde kendi kasabasındaki ilk kadın aday olarak kabul edilme mücadelesini anlatıyor.

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