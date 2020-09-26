İsrailli eski bakanın hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı İsrailli eski bakandan skandal: Mısır'dan tarihi eser çalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı İsrail eski Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın 1969 yılında Sina Yarımadası'nda Mısır'a ait tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı. İsrail Maariv gazetesinin yayınladığı haberde Dayan ve beraberindeki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırken görüntüleri yer alıyor. Haberde bu görüntülerin, 'hırsızlığın belgesi' olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 26 Eylül 2020, 20:44 Son Güncelleme: 26 Eylül 2020, 21:01 AA