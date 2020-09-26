Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İsrailli eski bakandan skandal Mısırdan tarihi eser çalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
AKTÜEL

İsrailli eski bakanın hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı

İsrailli eski bakandan skandal: Mısır'dan tarihi eser çalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı

İsrail eski Savunma Bakanı Moşe Dayan'ın 1969 yılında Sina Yarımadası'nda Mısır'a ait tarihi eserleri çalarken çekilmiş fotoğrafı yayınlandı. İsrail Maariv gazetesinin yayınladığı haberde Dayan ve beraberindeki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırken görüntüleri yer alıyor. Haberde bu görüntülerin, 'hırsızlığın belgesi' olduğu belirtildi.

Haber Merkezi AA
Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan - Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat (20 Kasım 1977)
Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan - Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat (20 Kasım 1977)

İsrail Maariv gazetesinin yayınladığı bir haberde, İsrail'de 1967-1974 yılları arasında savunma bakanı olan Moşe Dayan'ın Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Serabit el-Hadim bölgesinde tarihi eserleri çalarken çekilen fotoğrafına yer verildi.

'Fotoğraflar hırsızlığın belgesi'

  • Fotoğrafın Dayan'ın tarihi eserleri çaldığının belgesi olduğu belirtilen haberde, Dayan ve beraberindeki askerlerin Mısır arkeoloji bölgesinden yağmaladıkları eserlerin olduğu çantaları taşırken görüntüleri yer alıyor.

Netanyahu ailesinin bavullar dolusu kirli çamaşırını Beyaz Saray'a yıkattığı ortaya çıktı
DÜNYA
Netanyahu ailesinin bavullar dolusu kirli çamaşırını Beyaz Saray'a yıkattığı ortaya çıktı

Bir asker şahitlik etti

Maariv'de gazeteci olan İdo Dissentchik, olaya Ebu Rudeys'teki petrol sahalarını koruyan bir askerken şahit olduğunu belirtti.

  • Bir gün kendisi ve diğer askerlerin, bölge gezisi yapan Savunma Bakanı Dayan'ın güvenliğini sağlamak için Firavun tapınağı olan Sarabit al-Server'a gitme emri aldığını aktaran Dissentchik, "Askerler araçlarla hedeflerine götürüldüler ve geldikleri yerde Dayan'ın helikopterini buldular. Dayan, koruma görevlisi beklemiyordu. Belki geldiğimizden de haberi yoktu. O ve tarihi eser uzmanı arkadaş askeri değil, tarihi eser gezisi yaptılar." ifadelerini kullandı.

Çaldığı eserleri askeri helikopterle götürdü

Dissentchik, Dayan'ın çantaları askeri helikopterle bölgeden çıkarttığını kaydetti.

Abone Ol Google News
Sörloth yoksa Afobe var

Sörloth yoksa Afobe var

​Trabzonspor, Afobe'nin yıldızlaştığı maçta Yeni Malatya'yı 3-1 yendi.
Vaka sayısında düşüş

Vaka sayısında düşüş

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

Şırnak'ta gerçekleşen hava harekatıyla teröristler etkisiz hale getirildi.
Herkesi kandırmaya çalışıyor

Herkesi kandırmaya çalışıyor

​Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adamdan 'balta' açıklaması.

Dünyanın sayılı<br>ülkeleri arasına girdik

Dünyanın sayılı
ülkeleri arasına girdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Teknofest 2020' etkinliğinde önemli açıklamalar.

AVM'de yangın paniği

AVM'de yangın paniği

Elektrikler kesilince vatandaşlar mahsur kaldı.

​İstanbul genelinde aynı anda uygulanacak.

​73 kişiden 1 milyondan fazla para topladılar.
Teslimatı<br>yıl sonunda

Teslimatı
yıl sonunda

​Atmaca karadan atılan füzeleri de imha edecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu talimatı verdi..

​17 yaşındaki kızı hastane bahanesiyle kaçırdılar.
Yaşıtları ona<br>kabusu yaşattı

Yaşıtları ona
kabusu yaşattı

Kale direğine bağlayıp, üç saat işkence yaptılar.

​Milyarlarca dolar para cepte kalacak..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.