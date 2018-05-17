'İstanbul dünyanın geleneksel sanatlar merkezi haline gelmeli'

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığında "Ehl-i Hiref" temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen "Yeditepe Bienali", 15 Mayıs'ta sona erdi.

Yeditepe Bienali Küratörü Serhat Kula, "Senin Bir Sanatın Var" sloganıyla yola çıkan bienale ilişkin yaptığı açıklamada, sanatın sadece bugünün üretimlerini değil, tarihteki güzellikleri de ortaya çıkardığını söyledi.

İstanbul'da keşfedilmeye açık çok fazla mekan olduğuna işaret eden Kula, "Özellikle Tarihi Yarımada sırlarla kaplı bir hazine diyebiliriz aslında. Biz bienali hazırlarken, keşif sürelerinde harcadığımız vakitte İstanbul'u yeniden tanıma fırsatı bulduk. Çünkü hiç girmediğimiz alanlar bize inanılmaz sonuçlar verdi" diye konuştu.

Yeni bir sanat portalı

Kula, bienalin klasik Türk sanatları özelinde sanat üretimi yapan atölyelerin, büyük üstadların ve onların öğrencilerinin ortak bir noktaya bakışını sağladığını dile getirdi.

Sanatçıların sanat üretimlerinde yeni vizyonlar oluşturulduğunu aktaran Kula, "Yeditepe Bienali'nin ana stratejisi aslında klasik anlamda görmeye alıştığımız formasyonlardaki eserlerle, yeni, uluslararası seviyede, dünyanın konuştuğu sanat diline yakın eserlerin bir arada sergilenmesiydi. Biz bir anlamda da klasik sanatlarımızın sorgulandığı, bir laboratuvarda incelendiği bir bienal yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Kula, bienalle birlikte klasik iş üretenlerin çağdaş formatlarda yenilenmesine, çağdaş eserler üreten sanatçıların da biraz daha klasikle temas etmesini sağlayacak bir portal oluşturduklarını aktardı.

Bienal Sempozyumu ekim ayında

Kula, bienalin gelecek yıllarda da devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugünden aldığımız derslerle, çıkardığımız notlarla, çektiğimiz fotoğrafın bir analizini yapma fırsatımız oldu. Bu hem sanatçılarla hem de ekim ayında yapacağımız sempozyumla akademik anlama da taşınacak. Akademisyenlerimizin söyleyeceğiyle pekiştirilip 'Gelecekte gelenek nereye gidiyor?' sorusunu aslında hep beraber bienallerle sormaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bir geleneği bozmak değil, konserve etmek, onun yaşam alanını oluşturmak ve bugünün ihtiyaçlarını karşılamak adına Yeditepe Bienali'nin bundan sonra ulaşmak istediği nokta, dünyanın geneli adına söylemek gerekirse gelenekselini, klasiğini, kendisini oluşturan öğelerinin içinde haiz olduğu sanat eserlerinin sergilendiği bir mekan olmak."

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