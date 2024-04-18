İstanbul Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de en çok ziyaret edilen müze ve ören yerlerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ersoy, bayram tatilinde Türkiye'nin tarih ve kültür hazinelerini keşfetmek isteyen 1 milyon 784 bin 233 kişinin, Bakanlığa bağlı müze ve örenyerlerini ziyaret ettiğini belirtti. İşte Türkiye'de bayram tatilinde en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri...