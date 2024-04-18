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İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

04:00 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:35 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sunuculuğunu Tuğrul Tülek’in üstlendiği 43. İstanbul Film Festivali açılış töreninde Meral Orhonsay ile Engin Ayça’ya 2024 Sinema Onur Ödülleri takdim edildi. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek olan Koji Yakusho ve Wim Wenders’e onur ödülleri kapanış töreninde verilecek. Festivalin açılış filmi, Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Richard Linklater’ın gizemli bir kiralık katili konu aldığı aksiyon komedi türündeki yeni filmi Hit Man oldu. Festival, 12 gün boyunca, dünya sinemasının en yeni örneklerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinliklerle sinema dolu günler yaşatacak. Filistin’den iki filme de yer veren festivalde, Yönetmenler; Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor’un “Gidecek Yer Yok” isimli filmiyle Yönetmen Lina Soualem’ın “Hoşçakal Taberiye” filmi gösterilecek.



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