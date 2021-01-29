Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA), İstanbul’da ofis açmasına ilişkin anlaşma geçtiğimiz hafta New York’ta imzalandı. İstanbul’un bölgesel olarak konum avantajı, güvenli üs olması dolayısıyla imzalanan anlaşma ile İstanbul, insani yardımın merkezi haline gelecek. Kararın Türkiye’yi merkez haline getireceğini belirten İHH İnsani Yardım Vakfı Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Talha Keskin, “BM’nin Yerelleşme ajandası vardı. Mart ayında düzenlenen İnsani değerler ve partnerlik haftasında STK’lar olarak daha ulaşılabilir bir alan istemiştik. STK’ların talepleri BM’yi karar almaya itti. Hem ekonomik hem de bürokratik manada pek çok BM ajansı toplantılarını İstanbul’a aldı. Ankara’da BM için tahsis edilen alanlar var. Türkiye’ye baktığımızda da dört milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapıyoruz. Biz komşu ülkeyiz, İHH olarak da Suriye’ye yatırımlar yapıyoruz. Şu anda BM organları ve diğer STK’lar Gaziantep’te kümelenmiş durumda” dedi. OCHA’nın yardım fonlarının büyük kısmını Ortadoğu’ya akıttığını kaydeden Keskin sözlerine şöyle devam etti:

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin İstanbul’da ofis açma kararını STK’lar memnuniyetle karşıladı.

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EN GÜVENLİ BÖLGE TÜRKİYE

“Ortadoğu’daki Libya ve Yemen OCHA’nın siyasal ve insani yardım olarak dahil olduğu alanlar. Gerek ulaşılabilirlik gerekse güvenlik anlamında bölgede uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek ülke Türkiye. Merkez olma açısından bu karar anlamlı. Türkiye insani yardımın bölgesel merkezi olacak. New York ve Cenevre’deki hangi ofislerinin taşınacağı belli değil. Tamamen Türkiye’ye taşınırsa büyük adım. Türkiye’yi küresel anlamda taşır.” Söz konusu anlaşmayla ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay’ı yetkilileri, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Yeni Şafak’a konuşan bir yetkili şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin insanlık tarihindeki geçmişi, güncel küresel insani yardımlardaki güçlü pozisyonu, İstanbul’un coğrafi anlamda dünyanın buluşma noktası oluşu ve lojistik imkanlar gibi pek çok olumlu gerekçe, İstanbul’u her geçen gün insani yardım kuruluşlarının daha fazla tercih etmesine de sebep oluyor.”

Talha Keskin