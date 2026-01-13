İstanbul sağlıkta uykuya dalmadı

İstanbul’da sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için başlatılan mesai dışı (gece) polikliniği uygulaması meyvelerini verdi. Şehir genelindeki 47 sağlık tesisinde 34 farklı branşta toplam 360 poliklinikte yürütülen hizmetlerde, 1 milyon 332 bin 482 mesai dışı muayene yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, vatandaşların en çok tercih ettiği branşlar Dahiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göz Hastalıkları ile Ortopedi ve Travmatoloji oldu.

GÖNÜLLÜLÜK ESAS

Yapılan incelemelerde en fazla hasta kabul eden hastaneler ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak sıralandı.

Uygulamada hekimler resmi çalışma saatleri dışında, 18.00–22.00 saatleri arasında gönüllü olarak muayere hizmeti sunuyor. Özellikle dahiliye, çocuk sağlığı, kadın hastalıkları, ortopedi gibi yoğun branşlarda uygulanan bu sistem sayesinde hastalar, poliklinik hizmetlerine daha kısa sürede ulaşabiliyor.

TIBBİ STANDARTLAR AYNI

Bu polikliniklerde hekimler, kurumların yaptığı planlama doğrultusunda hasta kabul ediyor. Sunulan sağlık hizmetleri ise gündüz polikliniklerinde verilen hizmetlerle aynı tıbbi standartlara sahip.

MUAYENE 1 MİLYONU AŞTI

Eylül ayında başlayan uygulamada, 2025 yılı boyunca İstanbul genelinde 34 farklı branşta ve toplam 360 poliklinikte hizmet verildi. Bu süreçte

1 milyon 332 bin 482 mesai dışı muayene gerçekleşti. Planlamayla birlikte MHRS üzerinden randevu bekleme sürelerinin azaltılması, sağlık hizmetlerine erişimin dengeli biçimde yaygınlaştırılması ve hizmet sunumunda verimliliğin artırılması hedeflendi.

YELPAZE ÇOK GENİŞ

Uygulamada en çok talep gören branşlar, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları İstanbul genelinde sürdürülen mesai dışı poliklinik hizmetleri diş hekimliğinden iç hastalıklarına, kardiyolojiden gastroenterolojiye, çocuk sağlığı ve hastalıklarından kadın hastalıkları ve doğuma, ruh sağlığı ve hastalıklarından beyin ve sinir cerrahisine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

CİDDİ TALEP VAR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, gündüz randevu bulamayan vatandaşlar için gece mesaisinin faydalı olduğunu belirterek, “Özellikle gündüz çalışan, üstüne bir de randevu bulmakta zorlanan hastalar için gece mesaisi uygulaması büyük kolaylık oldu. Hastaların bu uygulamadan memnun olduğunu düşünüyorum, ciddi bir talep var. Yalnızca poliklinik değil, KBB, Üroloji gibi alanlarda gece ameliyatları da yapıyoruz. Bu ameliyatlar da randevu süresini azaltarak, hastalara yardımcı oluyor” dedi. Hekimlerin ve yardımcı sağlık personellerinin görev bilinciyle bu işi sürdürdüğünü vurgulayan Yiğit, hastaların faydasına olduğu için hekimler, hemşireler ve sekreterlerin bu sürece destek verdiğini anlattı. Gece mesaisi uygulamasına omuz veren sağlık çalışanlarının maaşlarına yatırılan ek ücretlerin artırılması da talep ediliyor.







