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Hayat

4 yüzyıllık tarih hareketli sergide

Dünyada sayılı, Türkiye'de ise en büyük maketlerden biri olan "İstanbul Tarihi Yarımada Model Sergisi", İstanbul'da bulunan Miniatürk Müzesi'nde 5 yüz metrekare kapalı alanda sergileniyor.

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:38 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dünyada ilk kez kültür, sanat ve eğitimi bir araya getiren bu sıra dışı model sergisinde 10 bin figür ve 50 bin LED ışık yer alıyor. Binlerce insan, atlı arabalar, yangınlar, yeniçeri isyanları, meşaleler ve tüten bacalar gibi hareketli figürlerle tarih günümüze taşınıyor. Tarihi kaynaklara dayanarak 5 yılda tamamlanan bu olağanüstü sergi, 16. ve 19. yüzyıllar arasındaki 4 yüzyıllık süreçte, Topkapı Sarayı'ndan Sultanahmet Camii'ne kadar uzanan bir coğrafyadaki yaşamı anlatıyor.

ON BİR DİLDE BİLGİ

Üç bölümden oluşan serginin girişinde ziyaretçileri Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait bine yakın sanatsal ve kültürel görselin kullanıldığı çarpıcı bir video mapping uygulaması karşılıyor. Büyüleyici bir müzik eşliğindeki gösteri dört dakika sürüyor. Ziyaretçiler, ana serginin olduğu alanda bilgi panolarındaki QR kodlarını cep telefonlarından okutarak 11 dilde bilgi alabiliyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden sergide her 10 dakikada bir gece ve gündüz döngüsüne tanık olunuyor. Modellerin yapılış sürecinin gösterildiği alanda ise modellerin gerçek malzemeleri sergilenerek projenin geliştirilmesinden modellerin ortaya çıkmasına kadar olan tüm aşamalar anlatılıyor. Sergi, her gün 10.00-19.00'da ziyaret edilebilir.





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