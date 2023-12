ON BİR DİLDE BİLGİ

Üç bölümden oluşan serginin girişinde ziyaretçileri Osmanlı ve Bizans dönemlerine ait bine yakın sanatsal ve kültürel görselin kullanıldığı çarpıcı bir video mapping uygulaması karşılıyor. Büyüleyici bir müzik eşliğindeki gösteri dört dakika sürüyor. Ziyaretçiler, ana serginin olduğu alanda bilgi panolarındaki QR kodlarını cep telefonlarından okutarak 11 dilde bilgi alabiliyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden sergide her 10 dakikada bir gece ve gündüz döngüsüne tanık olunuyor. Modellerin yapılış sürecinin gösterildiği alanda ise modellerin gerçek malzemeleri sergilenerek projenin geliştirilmesinden modellerin ortaya çıkmasına kadar olan tüm aşamalar anlatılıyor. Sergi, her gün 10.00-19.00'da ziyaret edilebilir.