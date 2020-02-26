İstanbul'da 155 çift ''evet'' demek için 29 Şubat'ı seçti

Hamza Amca: Ömür dediğin bir gölgede koşmak gibi

Anadolu İrfanı programının 6'ıncı bölümünde Elazığlı Hamza Çetin'in evine misafir olduk. 13 yıldır akıl hastası olan eşinin tüm bakımını üstlenen Hamza Amca, hastalık ve fakirlik gibi zorluklara rağmen asla isyan et mezken çok daha önemli şeyin 'ahlak' olduğunu vurguluyor. Depremde evini kaybeden Hamza Amca kendilerine uzanacak eli bekliyor.