Hayat İstanbulda 155 çift evet demek için 29 Şubatı seçti
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İstanbul'da 155 çift ''evet'' demek için 29 Şubat'ı seçti

İstanbul'da evlilik hazırlığı yapan çiftler, takvimde dört yılda bir görülen 29 Şubat'ta dünyaevine girmek için sıraya girdi. 155 çift başvuru yaparken, Kadıköy, Küçükçekmece ve Ataşehir ilçeleri, listede başı çekti.

Haber Merkezi AA
İstanbullu çiftler, 29 Şubat'ta evlenmek için nikah dairelerine koştu.
İstanbullu çiftler, 29 Şubat'ta evlenmek için nikah dairelerine koştu.

Takvim yılının mevsimlerle ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için uygulanan ve 4 senede bir gerçekleşen artık yıllardan birisi bu yıl yaşanıyor. İstanbul'daki 39 ilçenin evlendirme daireleri verilerine göre, bu yıl cumartesi gününe denk gelen 29 Şubat'ta evlenmek için 155 çift başvuru yaptı.

En çok başvuru Kadıköy'de

  • İstanbul'da 29 Şubat'a nikah tarihi almak için en çok başvuru, sırasıyla Kadıköy, Küçükçekmece ve Ataşehir ilçelerindeki evlendirme dairelerine yapıldı. Kadıköy'de 14, Küçükçekmece'de 12, Ataşehir'de 9 çift başvuruda bulundu. İstanbul'un 8 ilçesinde hiçbir çift, evlilik tarihlerinin 29 Şubat olmasını istemedi. Tuzla, Silivri, Sarıyer, Çatalca, Sultanbeyli, Adalar Şile ve Sultangazi'de nikah için 29 Şubat'ı tercih eden çıkmadı.
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