İstanbul'da son 10 yılda 187 başarılı kalp nakli yapıldı

"İstanbul'da son 10 yılda toplam 187 kalp nakli gerçekleştirildi. 2023'te 16 kalp nakli, 2024'te 14 kalp nakli, 2025'te ise bugüne kadar 10 kalp nakli başarıyla tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra İstanbul’da 2025 yılında bugüne kadar toplam 3 bin 482 organ nakli, son 10 yılda ise 23 bin 942 organ nakli başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ancak bu sayılar, bekleyen hasta sayısıyla kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır."