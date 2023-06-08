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Hayat

İTO’dan fethe armağan kitap

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un fethinden bugüne aradan geçen 570 yılda İstanbul’da yaşanan değişimleri “Tarihi Miras İstanbul” ismiyle kitaplaştırdı. İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, kitabın üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehrin gelişimine ışık tuttuğunun altını çizerek yaşanan depremler ve yangınların ardından şehrin nasıl ayağa kalktığının anlatıldığını dile getirdi.

Halime Kirazlı
04:00 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Nazan Öçalır.

Nazan Öçalır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un fethinden bugüne aradan geçen 570 yılda İstanbul’da yaşanan değişimleri “Tarihi Miras İstanbul” ismiyle kitaplaştırdı. Eser İstanbul’un fetihle başlayan değişim ve dönüşüm sürecini, kültürel yapısını ve birçok unsurunu fotoğraflarla günümüze taşıyor.

İTO'nun Eminönü'ndeki merkez binasında gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, kitabın üç imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehrin gelişimine ışık tuttuğunun altını çizerek yaşanan depremler ve yangınların ardından şehrin nasıl ayağa kalktığının anlatıldığını dile getirdi.

GENÇLER KİTABA İLHAM OLDU

Kitabın editörü Nazan Öçalır çalışmaya, gençlerin İstanbul gibi bir şehirde yaşamasına rağmen farkında olmadığını görünce başlamış. Şehrin 50 yıllık tarihine şahit olduğunu vurgulayan Öçalır, kitabı hazırlama amacını ve yaptıklarını şöyle özetledi: “Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasından bugüne kadar geçen 570 yılda verilen eserlerden hangileri ayakta kaldı, hangilerini koruyamadık bir envanter çalışması yapmak istedim. İstanbul’u sokak sokak gezerken amacımız şehrin geçirdiği dönüşüm, değişim ve gelişimi incelemekti. İstanbul’u gezerken tarihsel gelişimi içerisinde hareket ettik. Sultan Mehmet’in İstanbul’undan bugüne, yangınlar ve depremlerden dolayı birçok tarihi eser zaman içerisinde hasar almış. 21. yüzyılın eserlerini görebildiğimiz kadar belgelemeye çalıştık.”



#İstanbul Ticaret Odası
#Fatih Sultan Mehmet
#İstanbul'un Fethi
#Nazan Öçalır
#Tarihi Miras İstanbul
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