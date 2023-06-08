İTO’dan fethe armağan kitap

Kitabın editörü Nazan Öçalır çalışmaya, gençlerin İstanbul gibi bir şehirde yaşamasına rağmen farkında olmadığını görünce başlamış. Şehrin 50 yıllık tarihine şahit olduğunu vurgulayan Öçalır, kitabı hazırlama amacını ve yaptıklarını şöyle özetledi: “Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasından bugüne kadar geçen 570 yılda verilen eserlerden hangileri ayakta kaldı, hangilerini koruyamadık bir envanter çalışması yapmak istedim. İstanbul’u sokak sokak gezerken amacımız şehrin geçirdiği dönüşüm, değişim ve gelişimi incelemekti. İstanbul’u gezerken tarihsel gelişimi içerisinde hareket ettik. Sultan Mehmet’in İstanbul’undan bugüne, yangınlar ve depremlerden dolayı birçok tarihi eser zaman içerisinde hasar almış. 21. yüzyılın eserlerini görebildiğimiz kadar belgelemeye çalıştık.”