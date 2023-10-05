İTO’nun başkanları kitapta buluştu

Kitapta Azaryan Efendi’nin 15 yılla en uzun süre görevde kalan İTO başkanı olduğu bilgisinin yanı sıra 29 başkandan beşinin Osmanlı döneminde görev yaptığı belirtiliyor.
Tanıtım toplantısında, İTO’da 1995 yılından bu yana başkanlık görevinde bulunan Şekib Avdagiç, Öztürk Oran, Murat Yalçıntaş ve Mehmet Yıldırım bir araya geldi.
Kitabın yazarı ve proje yönetmeni Mustafa Nadir Önay, “İstanbul’da Ticaretin Başkanları çalışması da arşive dayalı ama yeni bilgilerle zenginleştirilen, kurum tarihine katkılar sunan bir çalışmadır. Bu çalışma ile İTO’ya hizmet etmiş, başkanlık yapmış 29 şahsın hayat hikayelerini, ticari faaliyetlerini ve dönemlerinde İTO için yaptıklarını öğreniyoruz. Yazılı ve sözlü kaynaklarla birlikte yaşayan başkan ve başkan yakınlarının da katkı verdiği kitap ve belgesel filmin, araştırmacılara ve ilgililere yararlı olmasını umuyoruz” dedi.
BEŞ BAŞKAN OSMANLI’DA GÖREV YAPTI
Kitapta 141 yıldır siyasi, ekonomik ve sosyal hayata şahitlik eden İTO’nun tarihi birikimi, odanın kurucu başkanı Azaryan Efendi’den başlayarak görev yapan 29 başkanın gözünden anlatılıyor. Mevcut başkan Avdagiç’e kadar tüm başkanları irdeleyen eser, başkanları görev dönemlerini de mercek altına alıyor. Kitapta Azaryan Efendi’nin 15 yılla en uzun süre görevde kalan İTO başkanı olduğu bilgisinin yanı sıra 29 başkandan beşinin Osmanlı döneminde görev yaptığı belirtiliyor.