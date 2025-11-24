İyi huylu prostat büyümesi erken tanı ve doğru tedaviyle kalıcı olarak çözülebilir

Yeni Şafak
22:5624/11/2025, Pazartesi
DHA
İyi huylu prostat büyümesinin erken tanı ve doğru tedaviyle kalıcı olarak çözülebileceğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, “Erkeklerde ileri yaşla birlikte sık görülen prostat büyümesi genellikle ilaçla tedavi edilebilse de, ihmal edildiğinde böbrek yetmezliği gibi ağır sonuçlara yol açabiliyor. İyi huylu prostat büyümesinin erken tanı ve doğru tedaviyle kalıcı olarak çözülebilir” dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, “Erkeklerin korkulu rüyası prostat büyümesinde ‘bıçak altına yatmak’ artık tek seçenek değil; ancak ihmal edildiğinde bedeli ağır olabiliyor. Genellikle ilaç tedavisiyle kontrol altına alınabilen bu rahatsızlık, önemsenmezse böbrek yetmezliğine kadar giden ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Cerrahinin kaçınılmaz olduğu durumlar olsa da, pek çok hasta için ilaç tedavisi yüz güldürücü olabiliyor” ifadelerini kullandı.


‘BELİRTİLER 60 YAŞINDAN SONRA ARTIYOR’

Prostatın, erkeklerde idrar kanalının çevresinde yerleşik bir bez olduğunu belirten Doç. Dr. Ersöz, “Bu bez yaşla ve hormonların etkisiyle büyür. Çoğu erkekte hiçbir belirtiye yol açmaz. Ancak 60’lı ve 70’li yaşlardan sonra sık idrara çıkma, geceleri tuvalete kalkma, idrarı tam boşaltamama gibi yakınmalar ortaya çıkabilir. Bu durum yaşam kalitesini düşürür” dedi.


‘TANI POLİKLİNİK KONTROLLERİNDE KONULUYOR’

Hastalığın tanısında basit testlerin yeterli olduğunu dile getiren Dr. Ersöz, “İdrar tahlili, işeme hızı testi, ultrasonografi ve fizik muayene ile prostat büyümesini kolayca saptayabiliyoruz. Çoğu hasta ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliklerinden fayda görüyor” diye konuştu. İlaç tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda cerrahi tedavi seçeneklerinin gündeme geldiğini ifade eden Dr. Ersöz, “Ameliyat; idrarda tekrarlayan kanama, sık enfeksiyon, ani idrar yapamama sonrası sonda gerekliliği veya böbrek yetmezliği gibi ciddi tablolar oluştuğunda gerekir. Günümüzde en güncel yöntemler arasında lazerle yapılan HoLEPameliyatı, bipolar enerjiyle uygulanan klasik prostat ameliyatı ve minimal invaziv seçeneklerden su buharı tedavisi bulunuyor. Cerrahi yönteme, hastanın genel durumu ve kullandığı ilaçlara göre birlikte karar veriyoruz” diye konuştu.


‘50 YAŞINDAN İTİBAREN DÜZENLİ KONTROL ŞART’

Prostat sağlığının korunmasında erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Ersöz, “Tüm erkeklere 50 yaşından itibaren düzenli ürolojik muayene öneriyoruz. İyi huylu prostat büyümelerinin çoğu ilaçla kontrol altına alınabilir. Ancak şikayetleri gerilemeyen hastalarda ameliyatla kalıcı çözüm sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

