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Japonlar maymun çetesinin peşinde

Japonya’da 42 kişiye saldırarak şehirde yaşayanları terörize eden ‘maymun çetesinin bir üyesi’ öldürüldü.

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Japonlar maymun çetesinin peşinde
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Japonya’da 42 kişiye saldırarak şehirde yaşayanları terörize eden ‘maymun çetesinin bir üyesi’ öldürüldü. Yamaguçi şehrinde yaklaşık üç haftadır makak maymunu saldırılarından aralarında bebek ve yaşlıların da olduğu 42 kişi yaralanmıştı. Polisi alarma geçiren saldırılarla ilgili özel bir ekip kurulmuş ve şehirde maymun avı başlamıştı. Önceki gece erkek bir maymun bir lisenin bahçesinde bulundu. Sakinleştirici verilen maymun saldırılardan sorumlu primatlardan biri olduğu belirtilerek uyutuldu. Saldırı vakalarının devam ettiği ve ‘çetenin diğer üyeleri’ için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tarım departmanında çalışan bir şehir yetkilisi şehrin dört bir tarafının dağlarla çevrili olduğunun altını çizerken maymunların kent merkezine gelmesinin normal olduğunu söyledi. Japon yetkililer, aralarında hastanede tedavi görenlerin de olduğu 42 kişinin durumunun iyi olduğunu dile getirirken, yaralanmaların büyük ölçüde küçük olduğunu kaydetti. Yapılan açıklamada, “Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğruyordu. Ancak artık yetişkin erkekler de hedef alınmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

Pencereden zorla girip 45 kişiyi yaraladılar
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CNN International'ın haberine göre; Japonya'da Yamaguchi vilayet hükümetinin koruma departmanından bir yetkili, 8 Temmuz'dan bu yana, Yamaguchi şehri ve çevresinde kar maymunları olarak da bilinen Japon makakları tarafından en az 45 kişinin yaralandığını söyledi.
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Saldırıların sayısı bir haftadan kısa bir sürede iki katından fazla olduğu ortaya çıktı.
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Yetkili, makak maymunlarının yaş ayrımı yapmadığını, çocuklara ve yaşlılara da saldırdığını ifade etti.
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Yamaguchi belediye binasından bir yetkili Masato Saito, saldırıya uğrayanların ellerinin ve bacaklarının çizildiğini, boyunları ve karınlarından ısırıldığını, ancak ciddi bir yaralanmanın olmadığı açıkladı.
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Ayrıca, maymunların gruplar halinde yaşadığı ancak genç erkeklerin genellikle bir süre yalnız yaşamak için ayrıldığı, bunun da saldırılardan sorumlu maymunun büyük olasılıkla erkek bir birey olduğu anlamına gelebileceği belirtildi.
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Pencereden zorla girip 45 kişiyi yaraladılar
Japonya'nın güneybatısındaki bir şehirde vahşi maymunlar düzinelerce insana saldırdı. Polis arama başlatsa da başarılı olamadı. Hayvanların evlerin pencerelerinden içeri girip arkadan saldırdığı ortaya çıktı.


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