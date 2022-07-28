Japonlar maymun çetesinin peşinde

Japonya’da 42 kişiye saldırarak şehirde yaşayanları terörize eden ‘maymun çetesinin bir üyesi’ öldürüldü. Yamaguçi şehrinde yaklaşık üç haftadır makak maymunu saldırılarından aralarında bebek ve yaşlıların da olduğu 42 kişi yaralanmıştı. Polisi alarma geçiren saldırılarla ilgili özel bir ekip kurulmuş ve şehirde maymun avı başlamıştı. Önceki gece erkek bir maymun bir lisenin bahçesinde bulundu. Sakinleştirici verilen maymun saldırılardan sorumlu primatlardan biri olduğu belirtilerek uyutuldu. Saldırı vakalarının devam ettiği ve ‘çetenin diğer üyeleri’ için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tarım departmanında çalışan bir şehir yetkilisi şehrin dört bir tarafının dağlarla çevrili olduğunun altını çizerken maymunların kent merkezine gelmesinin normal olduğunu söyledi. Japon yetkililer, aralarında hastanede tedavi görenlerin de olduğu 42 kişinin durumunun iyi olduğunu dile getirirken, yaralanmaların büyük ölçüde küçük olduğunu kaydetti. Yapılan açıklamada, “Başlangıçta sadece çocuklar ve kadınlar saldırıya uğruyordu. Ancak artık yetişkin erkekler de hedef alınmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

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