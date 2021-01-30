Hayat K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor
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​K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor

K vitamini eksikliği koronavirüs hastalarında ani ölüme neden oluyor

Hollanda ve Belçikalı bilim insanları tarafından yapılan araştırma, ciddi akciğer hasarına yol açan K vitamini eksikliğinin, koronavirüs hastalarında ani ölüme neden olduğunu ortaya koydu.

Haber Merkezi DHA
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Arşiv

Hollanda ve Belçikalı bilim insanları, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırmada, K vitamininin eksikliğinin yeni tip koronavirüste çeşitli komplikasyonlara yol açabileceğine ve ani ölüme neden olabileceğine vurgu yapıldı.

KAN DOLAŞIMINI BOZUYOR

Araştırmada, elastik lifleri tahribattan koruyan MGP proteininin aktivitesinden sorumlu olan K vitamini eksikliğinin, Kovid-19'da ciddi akciğer hasarına yol açan önemli faktörlerden biri olduğu belirtildi. Eksikliğin, vasküler esnekliğin azalmasına neden olan komplikasyonlara yol açabileceği kaydedilen araştırmaya göre, vücudun hasarı iyileştirmek için kan pıhtıları oluşturduğu, bu durumun da kan dolaşımının bozulmasına ve hatta ani ölüme neden olduğu ortaya koyuldu.

Kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan hücrelerde sentezlenen ve kan pıhtılaşma sistemini baskılayan protein S'yi aktive eden K vitamini, yağlı peynir, süt ve tereyağının yanı sıra yeşil sebzelerden elde edilebilir.

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