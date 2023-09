Kahveyi dünyaya Türkler tattırdı

Kahvenizi nasıl alırdınız? Türk kahvesi söylediğinizde mutlaka “Kahvenizi nasıl alırdınız? Sade, orta, şekerli?” sorusuyla karşılaşırsınız. Gün onunla başlar, yemekler onunla sonlanır. Mis kokulu, bol köpüklü bir Türk kahvesi, konukseverliğin ince bir sembolü, dostluk, sohbet ve paylaşıma davettir. Belki de kahve keyfinin en saf halidir. Hemen kırk yıllık hatır için en güzelinden hem kendimize hem de misafirimize bol köpüklü bir kahve yaparız. İkrama itirazı asla kabul etmeyiz. Türk kahvesi bizim için bir içecekten ötedir. Yorgunluk alır, ruha dinginlik verir. Yeri gelir mutlu, hüzünlü bir anın eşlikçisi olur yeri gelir sevdiklerimizle bir araya gelerek keyifli anlar geçirdiğimiz anın eşlikçisi olur. Geçtiğimiz hafta İGA ART ile dünyanın yaşayan en eski kahve markalarından biri olan Kurukahveci Mehmet Efendi, Türk kahvesi kültürünün tanıtımı için bir araya geldi. Kurukahveci Mehmet Efendi’nin hazırladığı For the Love of Coffee–Kahve Aşkına” başlıklı sergi İGA ART dış hatlar terminalinde giden yolcuları uğurluyor. “Türk misafirperverliği”nin, sembollerinden olan Türk kahvesi ve hikâyesini anlatan sergi 15 Ocak 2024 tarihine kadar yerli ve yabancı misafirlerle buluşacak. Sergide kahve tarımı ve üretiminin yanı sıra, kahve kültürünün tarihî gelişimi; metinler, fotoğraflar ve videoların yanı sıra, tüm dünyadan kahve fincanları gibi objeler eşliğinde izleyiciye sunuluyor.