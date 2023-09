İlk Türkçe çocuk gazetesi: Mümeyyiz

Yeni Şafak Kitap ekinin eylül sayısında da kapağa taşıdığımız çocuk dergileri bugün çok daha zengin içerikle minik okurlarla buluşuyor. Çocuk dergileriyle ilk tanışmam 70’li yıllara uzanıyor. Evimize iki ablam sayesinde her Cuma akşamı düzenli olarak Tercüman Çocuk dergisi girerdi. Oturduğumuz sitede çocuk dergileri elden ele dolaşırdı. 80’li yıllarda kendi harçlığımla çocuk dergisi almaya başladığımda ise çocuk dergileri daha da çeşitlenmişti. Cuma akşamları Tercüman Çocuk, Pazartesi günleri de Milliyet Çocuk dergilerini alırdım. Yine o yıllarda okurla buluşmaya başlayan Türkiye Çocuk dergisi de bu iki dergi kadar iddialıydı. Can Kardeş, Hürriyet Çocuk dergilerinin yanında Pamukbank’ın Pamuk Çocuk ve İş Bankası’nın Kumbara dergileri vardı. İlk muhabir kartımı ise yine o yıllar Hürriyet Çocuk dergisinden almıştım. Yine Milliyet ve Tercüman Çocuk dergilerinin çocuk kulüplerine üyeydim. O yıllarda her çocuğun pul, peçete, kibrit ve kartpostal gibi koleksiyon merakı vardı. Okul harçlıklarımızı kitapçılardan aldığımız pul ve kartpostallara da harcardık. Ama yine de bu koleksiyonlarımızı zenginleştirmek için bunlarla yetinmezdik. Çocuk dergilerinin mektup köşesinden de bizim gibi koleksiyon yapanlara ulaşmak isterdik. Hiç unutmam Milliyet Çocuk’ta mektup arkadaşı köşesinde adresim çıktığında bir yaz günü çuval dolusu mektup almıştım. Bütün aile günlerce bu mektupları açıp okumuştuk.