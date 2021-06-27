Hayat Kanser hastası minik bedenlere peruk yaparak dokunuyor 4 yılda 250 çocuğun kalbini kazandı
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Kanser hastası minik bedenlere 'peruk' yaparak dokunuyor: 4 yılda 250 çocuğun kalbini kazandı

Kuaför Hüseyin Alkan, lösemiden dolayı saçlarını kaybeden minik bedenlere gerçek saçtan ücretsiz peruk yapıyor. Bu süreçte 200’den fazla kişiye peruk yapan kuaför, bağışlar geldikçe temeline yüreğini koyduğu bu hikayeye devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Kanser hastası minik bedenlere peruk yaparak dokunuyor: 4 yılda 250 çocuğun kalbini kazandı
Kuaför Hüseyin Alkan

Samsun’un Atakum ilçesinde kuaförlük yapan Hüseyin Alkan, 4 yıl önce başlattığı proje ile kanserden dolayı saçlarını kaybeden kişilere ücretsiz peruk üretmeye başladı. Özellikle küçük yaştaki kişilerin yüzlerinde tebessüm bırakan Hüseyin Alkan, saç bağışı geldikçe bu uygulamaya devam edeceğini ifade etti. 4 yıl süre boyunca 200’ü aşkın kanser hastası kişiye Türkiye’nin hangi bölgesinde olsun renk renk ve farklı modellerde peruklar gönderen Hüseyin Alkan, takdir topladı. 40 ve üzerindeki santimlerde saçlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Alkan, saç bağışı yapacak kişilerin saçlarını da ücretsiz kesiyor. Hüseyin Alkan çalıştığı sırada ise dükkanını ziyaret eden minik Ela’ya peruk taktı. Ela’nın ise mutluluğu görülmeye değerdi.

Ürkütücü tablo: Her 3 saatte bir çocuk kanser oluyor
HAYAT
Ürkütücü tablo: Her 3 saatte bir çocuk kanser oluyor

'DAHA ÇOK ULAŞACAĞIM MİNİK KALP VAR'

Yaptığı peruklarla kanser hastası kişilere moral olmaya devam edeceğini söyleyen Hüseyin Alkan, "Temeline yüreğimi koyduğum 4 yıl önce başladığım bir hikaye. Her geçen gün onların mutlulukları ile büyüyen içimde tarifsiz duygulara neden olan kıymetli bir hikaye bu. Daha çok yolu var. Daha çok ulaşacağım minik kalpler var. Bu oluşumda Türkiye’nin pek çok bölgesinde yaşayan meslektaşlarımdan ve takipçilerimden aldığım destek ve dua için kalben minnet doluyum. Bu yolda beraber savaş verdiklerimiz de var, kaybettiklerimiz de var. Tüm inancım ile onların yüzünde bir gülümseme oluşturmaya, moral olmaya devam edeceğim" dedi.

'250 PERUK BAĞIŞI YAPTIK'

Daha çok insana ulaşmak için 40 santim ve üzere saçlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Alkan, "İlk peruk başı verdiğim kişi Şeyda isminde güzel bir kızımızdı. 17 yaşındaydı. Son peruk başlığını verdiğimiz kişinin ismi ise Ela. Çok tatlı bir kızımız. Yaş fark etmeksizin bütün kalplere dokunuyoruz. 4 yıldır ortalama 250 peruk bağışı yaptık. Bizim tek ihtiyacımız 40 ve üzeri santimde saçlar oluyor. Bu saçları meslektaşlarımız bize gönderebiliyor. Müşterilerimiz salonlarımıza gelerek ücretsiz kestirerek bağış yapmış olabiliyor. Bununla beraber biz bunları toplayarak kimin ihtiyacı olduğunu şehir ve yer gözetmeksizin ücretsiz kargo yaparak onları ulaştırabiliyoruz. Bu doğrultuda onların minik kalplerine dokunarak yüzlerindeki minik tebessüm bize inanılmaz bir duygu veriyor. Bu mesleğin üzerinde bir duygu. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o bize büyük bir başarıdır. Onlara moral depolamak için biz bu işe gönül koyduk. Meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu benim yapabileceğim bir iş değildi. Bu yolda öncü olduk" diye konuştu.

Üç yaşındaki kanser hastası kardeşi için saçlarını kesen koca yürekli çocuk
FOTOĞRAF 15
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Kanser ne yazık ki yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkeste görülebiliyor.
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Lula Beth, üç yaşında ve birden bire hastalandı.
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Uzun uğraşlar sonucunda sol böbreğinde bir tümör olduğu öğrenildi.
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Geçirdiği ameliyat ile tümörden kurtulsa da kanserden kurtulamadı.
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Lula'nın aldığı kemoterapiler sonrası saçlarının döküleceğini bilen ailesi bunu özel bir etkinliğe çevirdi.
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Lula'nın ağabeyi Kohen, kız kardeşinin saçları kesilirken tek başına olmasını istemedi ve o da saçlarını kesti.
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Kohen kız kardeşinin saçlarının kesileceğini öğrendikten sonra, kafasını kız kardeşi gibi tıraş etmeyi istedi.
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Bunu da kız kardeşi Lula'ya yaptırdı.
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Bu özel an ise fotoğrafçı olan Lula'nın annesi tarafından ölümsüzleştirildi.
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Lula, ağabeyinin saçlarını kesecek olmaktan dolayı çok heyecanlıydı.
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Tıraş bittiğinde ise abisini öpmeden duramadı.
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Lula'ya destek olan sadece ağabeyi değildi. Babası da Lula tarafından saç tıraş edildi.
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Ne olursa olsun kanser sevgi dolu bir kardeşin desteğini yenemez.
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Yabancılar, destek vermek için #lulabethstrong hashtagini kullanarak aileleri için en iyisini dilediler ve hatta bazıları onlara bağışta bulundu.
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Ailede, birçoğu da Kohen'in yaptığı gibi desteklerini göstermek için kafalarını tıraş etti.
Üç yaşındaki kanser hastası kardeşi için saçlarını kesen koca yürekli çocuk
Henüz üç yaşındaki Lula, nadir görülen bir böbrek kanseri hastası. Aldığı kemoterapiler sonrası ailesi saçının döküleceğini biliyordu. Bu yüzden de Lula'yı bu duruma hazırlıyorlardı. Lula'nın ağabeyi Kohen ise bunu öğrendiğinde kendi saçlarının da kesilmesini istedi. Hatta küçük kız kardeşine saçlarını kestirdi. Bu anlar ise Lula ve Kohen'in fotoğrafçı olan annesi tarafından ölümsüzleştirildi.
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