Kanser tedavisinde çığır açacak: Türk bilim adamı yapay zeka modeliyle geliştirdi

Patolojideki tanı süreci, yıllardır mikroskop altında yapılan görsel incelemelerle sınırlıydı. Çalışmamızla birlikte, yapay zekayı kullanarak bu sürece önemli bir yenilik getirdik. ‘PathoSeg’ yapay zeka modelimiz sayesinde, hücre ve doku bölgelerinin segmentasyonu artık hem daha hızlı hem de daha kesin şekilde yapılabiliyor. Bu, tanı sürecini daha verimli hale getiriyor ve kanserli bölgelerin çok daha hassas bir şekilde tespit edilmesine imkan tanıyor”