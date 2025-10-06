Kanser tedavisinde devrim: Genetik testler kişiye özel tedavi sunuyor

Doç. Dr. Topçu, “Kanser sadece hangi organdan çıktığıyla değil, hücredeki genetik mutasyonlarla da tanımlanıyor. Bu mutasyonları tespit etmek, hücresel düzeyde özgü tedavi seçmemize olanak sağlıyor” diye anlattı. Her hastada genetik test yapılmadığını, bazı erken evre hastalarda ve özellikle ileri evre hastalarda ve standart tedaviye yanıt vermeyenlerde bu testlerin istendiğini belirtti.