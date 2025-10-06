Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Kanser tedavisinde devrim: Genetik testler kişiye özel tedavi sunuyor

Kanser tedavisinde devrim: Genetik testler kişiye özel tedavi sunuyor

14:306/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kanser tedavisinde genetik testler dönemi başlıyor.
Kanser tedavisinde genetik testler dönemi başlıyor.

Kanserle mücadelede geleneksel tedavi yaklaşımları artık yerini hastanın genetik yapısına göre şekillenen, kişiye özel stratejilere bırakıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu “Her kanser hastasının genetik kodu farklıdır; bu kodu çözmek en doğru tedaviyi belirlemek için gerekmektedir” diyerek yeni tedavi yöntemlerini anlattı.

Kanser tedavisinde artık “her hastaya aynı yaklaşım” dönemi sona erdi. Çünkü kanser, aynı organda ortaya çıksa bile her kişide farklı genetik özelliklere sahip olabiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Atakan Topçu, genetik testlerin kanser tedavisinde giderek önem kazandığını vurgulayarak,
“Tümörün genetik yapısına bakarak kişiye özel, hedefe yönelik tedaviler planlayabiliyoruz”
dedi.

HÜCRESEL DÜZEYDE TEDAVİ

Doç. Dr. Topçu, “Kanser sadece hangi organdan çıktığıyla değil, hücredeki genetik mutasyonlarla da tanımlanıyor. Bu mutasyonları tespit etmek, hücresel düzeyde özgü tedavi seçmemize olanak sağlıyor” diye anlattı. Her hastada genetik test yapılmadığını, bazı erken evre hastalarda ve özellikle ileri evre hastalarda ve standart tedaviye yanıt vermeyenlerde bu testlerin istendiğini belirtti.

HANGİ KANSERLERDE GENETİK TEST DAHA YAYGIN?

Özellikle akciğer, meme, prostat, over gibi kanser türlerinde genetik testlerin kullanımının yaygınlaştığını söyleyen Doç. Topçu, “Bu testler sayesinde bazı mutasyonlar tespit edilirse, hastalara kemoterapi yerine ağızdan alınan ilaçlarla uzun süreli kontrol sağlanabiliyor” dedi.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ İLE UMUT ARTIYOR

Genetik testler sayesinde kanser hastalarına “kişiye özel” tedavi planı oluşturmanın mümkün olduğunu ifade eden Doç. Dr. Topçu,
“Önemli olan doğru hastaya, doğru zamanda, doğru testi yapmaktır”
diyerek sözlerini tamamladı.



#kanser
#kanser tedavisi
#Medipol Sağlık Grubu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ: VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?