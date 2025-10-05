Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri ve korunma yolları nelerdir? Uzmanından açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çalım, orta kulak iltihabının, özellikle küçük çocuklarda sık görülen ve zaman zaman geçici işitme kaybına neden olabilen bir sağlık sorunu olduğunu anımsattı. Çalım, orta kulağın hava dolu bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun iltihapla dolmasının orta kulak enfeksiyonu olarak tanımlandığını ifade ederek, "Orta kulak enfeksiyonu, özellikle 6 ay ile 2 yaş arası çocuklarda daha sık görülen bu durum. Orta kulakla burun boşluğu arasındaki tüpün fonksiyonu, boyutu ve şekli açısından küçük çocuklar risk altında oluyor. Orta kulak, kulağımızın işitmesini sağladığı için burada oluşan iltihaplar geçici işitme kayıplarına yol açabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.





Orta kulak iltihaplarının özellikle sonbahar ve kış aylarında arttığını vurgulayan Çalım, alerjenler ve polenlerin mevsim geçişlerinde artması, hava kirliliği ve sigara dumanına maruz kalmanın da etkili olduğunu kaydetti. Çalım, anne ve babası sigara içen çocuklarda orta kulak iltihabının daha sık görüldüğünün bilgisini vererek, bu yüzden ailelerin çocuklarını pasif içicilikten korumasının önemli olduğunu anlattı.





Belirtiler ve korunma yolları

Prof. Dr. Çalım, çocuklarda sık görülen belirtiler arasında kulakta ağrı, kulağı çekiştirme, huzursuzluk, sık ağlama ve uyku bozukluğu olduğunu belirterek, "Erişkinlerde ise kulakta basınç artışı ve işitme azalması yaygın olarak görülüyor. Sigara dumanından uzak durmak, kalabalık ortamlarda hastalık döneminde çocukları korumak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.



