Geleneksel bilgi modern sağlıkla buluşuyor

Mesajında, geleneksel tıp alanındaki vizyoner liderliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı tebrik eden Dr. Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na da teşekkür etti.

Ülkemizin Anadolu’nun zengin kültürel mirasından beslenen köklü bir geleneksel tıp geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Dr. Ghebreyesus, Türkiye’de son yıllarda hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamaların sertifikalandırılarak modern sağlık hizmetlerine entegre edilmesini önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ghebreyesus yapılan çalışmaların “Anadolu’nun kadim bilgisinin çağın tıbbıyla buluştuğu örnek bir model” olduğunu vurguladı.