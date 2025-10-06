Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Geleneksel bilgi modern sağlıkla buluşuyor

Geleneksel bilgi modern sağlıkla buluşuyor

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:006/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” kapsamında düzenlenen 3’ncü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi’ne video mesajla katıldı.

Mesajında, geleneksel tıp alanındaki vizyoner liderliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı tebrik eden Dr. Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na da teşekkür etti.

ZENGİN BİR MİRAS

Ülkemizin Anadolu’nun zengin kültürel mirasından beslenen köklü bir geleneksel tıp geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Dr. Ghebreyesus, Türkiye’de son yıllarda hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamaların sertifikalandırılarak modern sağlık hizmetlerine entegre edilmesini önemli bir adım olarak nitelendirdi. Ghebreyesus yapılan çalışmaların “Anadolu’nun kadim bilgisinin çağın tıbbıyla buluştuğu örnek bir model” olduğunu vurguladı.




#Sağlık
#Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Milli maç ne zaman? Milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?