Sürekli üşüyorsanız dikkat: Vücudunuz bu sinsi hastalığın ilk belirtisini veriyor olabilir

Kazağınız en kalın, battaniyeniz en kalın olsa bile bir türlü ısınamıyor musunuz? Sonbahar geldi, hava soğudu diye geçiştirdiğiniz o bitmeyen üşüme hissi, sandığınız gibi sadece mevsim şartı olmayabilir. Uzmanlar, çevrenizdeki herkes rahatken sizin sürekli üşümeniz durumunun, vücudunuzun size gönderdiği gizli bir uyarı sinyali olduğunu ve Hipotiroidizm gibi sinsi bir hastalığın ilk belirtisi olabileceğini söylüyor. Bu durumu görmezden gelmek, sağlığınız için büyük bir risk taşıyabilir

1 /7 Sonbahar ve kış aylarında artan üşüme hissi, çoğu zaman basitçe hava değişimine bağlanır. Ancak uzmanlar, sürekli ve aşırı üşümenin altında ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabileceği konusunda uyarıyor. Eczacı Niamh McMillan, bu durumu hafife almamak ve dikkat edilmesi gereken kritik uyarı işaretlerini paylaştı.

2 /7 SÜREKLİ ÜŞÜME HİSSİNE DİKKAT!

Danimarkalı Eczacı McMillan'a göre, kronikleşmiş üşüme hissinin en önemli nedenlerinden biri Hipotiroidizm yani tiroid bezinin az çalışması olabilir. Tiroid bezi, metabolizma, kemik sağlığı ve hücre gelişimi gibi hayati fonksiyonları kontrol eder. Yeterli tiroid hormonu üretilemediğinde:

3 /7 Metabolizma yavaşlar, genel vücut sıcaklığı düşer.

Kişi kendini sürekli üşümüş ve soğuk ortamlara karşı aşırı hassas hisseder.

Ek Belirtiler: Aşırı yorgunluk (bitkinlik), kilo almak, kabızlık, kuru cilt/saç, depresyon, kas ağrıları ve konsantre olma zorluğu görülebilir.

Uzmanlar, başkaları rahatken siz üşüyorsanız ve bu durum yeni başladıysa, tiroid hormon seviyelerinin (TSH) kontrolü için bir sağlık uzmanına başvurmayı tavsiye ediyor.

4 /7 ÜŞÜMEYE NEDEN OLABİLECEK DİĞER RAHATSIZLIKLAR Niamh McMillan, sürekli üşümeye yol açabilen başka önemli rahatsızlıkların da altını çiziyor:

RAYNAUD HASTALIĞI: Özellikle soğuk havalarda el ve ayak parmaklarındaki kan damarlarının daralmasıdır. Bu durum, parmaklarda uyuşukluk hissi, beyazlaşma veya mavileşmeye neden olarak kan akışını kısıtlar.

ANEMİ (Kansızlık): Vücudun dokulara oksijen taşıyan sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin eksikliğidir. Oksijenden zengin kanın yetersizliği nedeniyle ellerde ve ayaklarda soğukluk hissine yol açabilir. Sık görülen türü, demir eksikliğiyle bağlantılıdır.

5 /7 TİP 2 DİYABET: Yüksek kan şekeri seviyeleri, ekstremitelerde sinir hasarına neden olarak sürekli üşüme hissine yol açabilir. Diyabetin diğer belirtileri arasında artan susuzluk, sık idrara çıkma ve kilo kaybı bulunur.

6 /7 Uzmanlar, yukarıdaki belirtilerden herhangi birini sık sık yaşıyorsanız, altta yatan nedeni belirlemek ve olası ciddi komplikasyonları önlemek için vakit kaybetmeden bir doktora danışılması gerektiğini vurguluyor.