Hayat Kaptan Pengu ve Arkadaşları küresel ısınmayı çocuklara anlatacak
SİNEMA

Kaptan Pengu ve Arkadaşları küresel ısınmayı çocuklara anlatacak

Nurullah Yenihan ve Engin Baştürk’ün TRT Çocuk’ta yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi diziden uyarladığı animasyonda küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk’u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina’nın hikâyesini anlatıyor. 28 Şubat Cuma günü vizyona girecek olan animasyon film, “Çevre konusunda neler yapılabilir?” sorusunun yanıtlarını arıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Kaptan Pengu, uzun metraj filmiyle de salonlardaki yerini alıyor.
TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan Kaptan Pengu, uzun metraj filmiyle de salonlardaki yerini alıyor.

TRT Çocuk kanalında yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi dizinin sinema uyarlaması olan "Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina'nın Günlüğü", sera gazları ve küresel ısınma yüzünden buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşlarını ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın hikayesini anlatıyor.

Yarın vizyona girecek olan animasyon filmi.

Kaptan Pengu, sera gazları ve küresel ısınma etkisiyle eriyen buzullar için çalışırken biricik dostu Putuk’un, eriyen buzuldan düşerek denizde kaybolduğunu öğrenir. Hemen arkadaşını aramaya başlayan Kaptan Pengu’ya, bu yolculukta Misket, Pelik ve Mandalina da katılacaktır. Putuk’u bulmak için çıktıkları yolda onları heyecanlı, maceralı ve komik anlar beklemektedir.

Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü fragmanı
OYNAT 01:26
Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü fragmanı
Nurullah Yenihan ve Engin Baştürk'ün TRT Çocuk'ta yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi diziden uyarladığı animasyonda küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk'u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina'nın hikâyesini anlatıyor.

Yarın vizyona girecek olan animasyon filminin konusu ise şöyle:

  • Kaptan Pengu hem arkadaşlarını bulmak hem de konseyin isteğini yerine getirmek için yola çıkar. Yolda başlarına türlü türlü olaylar gelir. Önce bir fırtınaya yakalanırlar, fırtınadan kurtulunca, fırtınanın zarar verdiği sahil kasabasını eski haline getirirler. Kasabada, küresel ısınma yüzünden afetlerin daha da şiddetlendiğini, canlıların mecburen göç etmeye başladığını, su ve su altı yollarının değiştiğini öğrenirler. Yolda yumurtalarını geride bırakmış ve akıntıya kapılmış, Lumba isminde bir su kaplumbağasıyla tanışırlar. Lumba da hem eve geri dönebilmek hem de ekibe yardım etmek için onlara katılır. Sıradaki durak kuraklıkla mücadele eden bir adadır. Karşılarına çıkan her zorluğu aşıp, doğa için yapılması gerekenleri yapıp Putuk’u aramaya devam ederler.
  • Doğanın dengesini korumak için ellerinden geleni yapmayı amaç edinmiş kahramanlarımız, bol kahkahalı, bazen hüzünlü, macera ve heyecan dolu bu yolculukta, doğa, dünyamız ve arkadaşlık adına çok şey öğreneceklerdir.
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