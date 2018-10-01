Hayat Karagöz izlemeyen kalmasın
KÜLTÜR SANAT

Karagöz izlemeyen kalmasın

Karagöz Derneği’nin düzenlediği 2. İstanbul Karagöz Festivali, bugün Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösteri ile başladı. İstanbul’un 39 ilçesinde çocuklar ve gençlerle buluşacak olan festivalde Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen farklı teknik ve üsluptaki sanatçılar hünerlerini sergileyecek. Festivalin Karagöz tarihinin en büyük etkinliği olduğuna dikkat çeken Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün, “Karagöz izlemeyen çocuk kalmasın istedik” dedi.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Festival, Karagöz tarihinin en büyük etkinliği olarak dikkat çekiyor.
Festival, Karagöz tarihinin en büyük etkinliği olarak dikkat çekiyor.

2. Karagöz Festivali, bugün başladı. Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen gösteri ile start veren festival 31 Ekim tarihine kadar sürecek. Ana medya sponsoru Albayrak Medya olan festival Karagöz Derneği tarafından organize edildi. İstanbul’da 39 ilçede 15 farklı mekanda çocuklar ve gençlerle buluşan festival, şehir dışından sayısız sanatçıyı ağırlıyor. Farklı teknik ve üsluptaki Karagöz ustaları maharetlerini doyasıya sergilerken kültür hazinemizin bir parçası olan Karagöz de daha görünür olacak. Festival kapsamında gerçekleşen gösteriler, atölyeler, sergiler ve söyleşilerin yanı sıra Çat Kapı Karagöz etkinlikleri ile Karagöz, İstanbul’un köylerine de gidecek.

Karagöz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enis Ergün

KARAGÖZ İLE DOLU BİR AY

“Karagöz ve Milli Kültür Seferberliği” çatısı altında Karagöz’ü tanıtmak için kendi üzerlerine düşeni yerine getirmek için uğraştıklarını söyleyen , “Bizler Karagöz Derneği olarak çok yeni bir oluşum sayılabiliriz. Kültür Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçılar, öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler, şehir ve devlet tiyatrosundaki oyuncular ve yazarlardan oluşmuş aslında yelpazesi geniş bir ekibiz. Bir araya gelmemizin tek sebebi: Karagöz’ü tanıtmak. Geçen sene İstanbul’da birinci Karagöz Festivali’ni gerçekleştirdik. Toplamda 20 bin çocuğun Karagöz’ü oldu. Ardından sadece İstanbul’da değil 81 ilimizde de Karagöz çocuklarımıza ulaşsın istedik. Karagöz izlemeyen çocuk kalmasın istedik. Bunun için Mart ayında Mersin’de bir Karagöz Festivali gerçekleştirdik” dedi.

2. Karagöz Festivali başladı
OYNAT 02:22
2. Karagöz Festivali başladı
Karagöz Derneği'nin düzenlediği 2. İstanbul Karagöz Festivali, bugün başladı. İstanbul'un 39 ilçesinde çocuklar ve gençlerle buluşacak olan festivalde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen farklı teknik ve üsluptaki sanatçılar hünerlerini sergileyecek.


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İstanbul dışındaki festivalleri her sene arttırarak devam edeceklerini anlatan Ergün, konuşmasına şu şeklide devam etti: “Bu seneki hedefimiz 50 binin üzerinde çocuğa ulaşmak. Ayrıca 100 bin çocuğa da Karagöz tasviri hediye edeceğiz. Karagöz tarihinin en büyük festivali gerçekleştiriyoruz.”

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Karagöz sanatçısı Hüseyin Dilan

YÜZYILLARDIR YAŞAYAN BİR SANAT

Yaklaşık 14 senedir Karagöz sanatıyla uğraştığını söyleyen Hüseyin Dilan , “Karagöz, bizim kadim sanatımız. Yüzyıllar boyunca tarihten günümüze gelebilmiş ve yaşayabilmiş bir sanat. Bu toprakların doğurduğu, bu toprakların beslediği bir sanat. Yeterince ilgi yok tabii Karagöz’e. Bu tarz festivallerde biz sanatçıların çocuklarla buluşmasıyla Karagöz’ü daha ileriye taşımak istiyoruz. Batı tiyatrosuna verilen değer biraz olsun Karagöz’e verilse, gelenek sanatlarımıza verilirse kendi mizahımızı kendi kültürümüzü yaşatmış olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin profesyonel ilk kadın Karagöz ustası Sibel Tomaç

İLK KADIN KARAGÖZ USTASI

2003 yılında büyükşehir belediyesinin gösteri sanatları merkezinde kukla yapım ve oynatım sanatına başlayan Sibel Tomaç, Türkiye’nin profesyonel ilk kadın kuklacılarından biri. UNİMA Yönetim Kurulu Başkanı olan Tomaç, “2012 yılından beri profesyonel olarak oynatıyorum. Kültür Bakanlığı desteğiyle oyunlarım devam ediyor. Oyunlarımı kendim yazıp yönetiyorum. Karagöz derneği olarak festivalin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Çocuklarımız oyunlarımızı izleyerek hem milli kültürümüzden haberdar olacaklar hem de oynadığı oyunları evlerinden ailesine yapabilecek. Onlara tasvir hediye edeceğiz. Böylece bu sanatın daha da görünür kılınacağını sanıyoruz. Bunların dışında çocuklarla atölye çalışmaları ve sergilerle festival devam edecek” ifadelerini kullandı.

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