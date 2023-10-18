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Hayat

Karakoç’un mezar taşı yerleştirildi

17 Kasım 2021’de vefat eden şair, mütefekkir Sezai Karakoç’un ailesi tarafından yaptırılan mezar taşı, dün şairin kabrine yerleştirildi.

Sevda Dursun
04:00 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sezai Karakoç'un kabri

Sezai Karakoç'un kabri

Taşın üzerinde “Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır” mealindeki ayet yer aldı. Öte yandan Karakoç’un kurduğu Yüce Diriliş Partisi’nin web sitesinde paylaştığı “Çağrı” isimli açıklamada Gazze’ye yapılan saldırılara dikkat çekildi. Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı Lütfi Yılmaz’ın açıklama yazısının yer aldığı metinde, Karakoç’un Diriliş Dergisi’nin 1991 Ocak tarihli 119-120 sayısında yayınlanan “İslâm Ülkelerinin Başında Bulunanlara Çağrı” iktibas edildi. Yazıda, İslam ülkesine saldırı durumunda hep birlikte karşı koyulması gerektiğini hatırlatıyor.


#Sezai Karakoç
#Diriliş
#İslam
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