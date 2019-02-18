Kardeşlik kazandı

Siyer Vakfı tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Vakıf tarafından geleneksel hale getirilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e ithaf edilen yarışma bu sene Albayrak Medya ana medya sponsorluğuyla ‘Kardeşlik’ teması ile gerçekleşti. Türkiye ve dünyadan 307 filmin katıldığı yarışmada 10 kısa film, 7 senaryo ve bir animasyon finale kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Koordinatörü Cemil Nazlı, Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya ve kanaat önderinin katıldığı program sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

İRAN’A ÜÇ ÖDÜL BİRDEN

Omid Shamsesfandabadi ve Muhammed Emin Yıldırım

100 bin TL’ye yakın ödülün dağıtıldığı gecede kısa film dalında birinciliği ‘Birthday Night - Doğum Gecesi” filmiyle İranlı yönetmen Omid Shamsesfandabadi, ikinciliği ‘The Passer’ ile İranlı Seyedpouria Pishvaei ve üçüncülüğü ise ‘Ceviz’ adlı kısa filmiyle Özbekistanlı Yönetmen Davron Tadjiev aldı. Yarışmanın Senaryo Dalı’nda birinciliğe ‘Yüzleşme’ isimli eseriyle İbrahim Halil Şahin, ikinciliğe ‘Baby Sister’ ile İranlı Nima Rahimpour ve üçüncülüğe ‘Baston’ isimli eseriyle Nurettin Ensar Birgün layık görüldü.

SİNEMA BİR TEBLİĞ ARACI

Muhammed Emin Yıldırım

Sinemanın bir tebliğ aracı olduğunu belirten Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım törende yaptığı konuşmada “Artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki kılıç değil kalem ile cihat yapılıyor. Tebliğin en önemli araçlarından biri sinema olmuşsa biz de bu alanı kullanmak durumundayız. Rabbim’den niyazım odur ki, bu vesile ile her evde O’nun sözleri yankılansın. Tüm gençleri vazife başına çağırıyorum” dedi. Yıldırım gelecek seneki temanın “aile” olacağını açıkladı.