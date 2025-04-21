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Kariyerimde Amerika başkanlarının rolü büyük

Kariyerimde Amerika başkanlarının rolü büyük

04:0021/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
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Larry Towell
Larry Towell

Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali'ne konuk oldu. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gerçekleştirilen "Şiirden Fotoğrafa Larry Towell" başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Defne Akman üstlendi. Towell, 40 yılı aşkın kariyerinde önemli tecrübeler edindiğini belirterek, fotoğraf hayatının gelişiminde bazı figürlerin önemli rolü olduğunu söyledi. Kariyerinde ayrıca ABD başkanlarının da önemli bir yer tuttuğundan bahseden Towell, "Ronald Reagan bu isimlerin başında geliyor. Çünkü kendisi savaşın başlatıcılarındandır. O, her yeri bir yangın yerine çevirdi. Elbette (George W.) Bush'un da hiç açmaması gereken Afganistan'daki savaşın benim kariyerimdeki önemini vurgulamalıyım. Son olarak (Donald) Trump da bunu devam ettirecek gibi duruyor" dedi.


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