'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' anısına hazırlanan sergi ilgi çekti

İletişim Başkanlığı, milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim araçları ve gösterim tekniklerini kullanarak vatandaşların erişimine sunmaya devam ediyor. Hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği yeni bir "360 Kültür Sanat" projesi daha hayata geçti.

Bu kapsamda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 7,5 metre çapındaki devasa levhalardan Topkapı Sarayı Hazine Koğuşu kitabesine, Kahire Kavalalı Türbesi'ndeki İnsan Suresi'nden Washington Anıtı'ndaki mermer Osmanlı kitabesine kadar birçok mekanda izi bulunan ve eserleriyle hat sanatına özgün bir yorum getiren "Kazasker Mustafa İzzet Efendi" anısına hazırlanan hat eserleri dijital sergisi, yarın Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde açıldı.

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AA 'Kazasker Mustafa İzzet Efendi' hat eserleri dijital sergisi, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

19. yüzyıl Osmanlı hat sanatının ve musikisinin büyük isimlerinden, sülüs ve nesih yazılarında zamanının öncüsü Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin eserleri ve hayat öyküsü üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile "360 Kültür Sanat Gösterimi" kapsamında sanatseverlerle buluştu.

AA Sergi, yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin ilgisini çekti.

YERLİ VE YABANCI SANATSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

İletişim Başkanlığı tarafından “360 Kültür Sanat” projesi kapsamında hazırlanan sergi, yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin ilgisini çekti.

31 ARALIK'A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

Sergi, 31 Aralık'a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu ziyarete kapalı olacak.

Sergiye girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanacak.

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OYNAT 00:00 Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi: Camide yazıldı camide kalacak... Ayasofya'ya damgasını vuran levhalar Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde en ünlü hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazıldı. 7,5 metre boyundaki levhalar, Ayasofya Cami müzeye çevrildiğinde dışarı çıkarılmak istenir ancak levhalar kapılardan sığmaz...



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KAZASKER MUSTAFA İZZET EFENDİ

Eserleri sınırları aşmış hat sanatının önemli temsilcilerinden olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 1801 yılında Kastamonu Tosya'da doğdu.

Osmanlı sanat dünyasının saygıdeğer isimlerindendir. Mustafa İzzet Efendi, hayatı boyunca 11 mushaf, 30'dan fazla enam, 250'den fazla hilye ile yüzlerce levha, kıta ve murakka yazdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 1848'deki restorasyonu esnasında yazmış olduğu takım levhalar ve kubbedeki Nur Suresi istifi en önemli eserleri arasındadır. Washington Anıtı'nda bulunan kitabesi ile de sınırları aşmış bir hattattır.

Mustafa İzzet’in nesih harfleri, Osmanlı matbaacılığında 1928 harf inkılabına kadar kullanılmıştır. 15 Kasım 1876'da vefat eden Mustafa İzzet Efendi, Tophane'deki Kadirihane Tekkesi'nin haziresine defnedilmiştir.