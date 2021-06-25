'Şair Ceketli Çocuk' Kazım Koyuncu: "İşte Gidiyorum" diyeli 16 yıl oldu

Karadeniz'in hüzünlü sesi Kazım Koyuncu şarkıları, albümleri ve hayat hikayesiyle adını unutulmazlar sanatçılar listesine yazdırmayı başaran sanatçılardan... İşte Kazım Koyuncu'nun hayat öyküsü, şarkıları, başarıları ve ölmeden önce söylediği sözler...

KAZIM KOYUNCU NEREDE, NE ZAMAN DOĞDU?

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy (Pançol)'da, 7 Kasım 1971 tarihinde doğmuşsa da nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972 olarak geçer. Koyuncu, Cavit Bey ve Hüsniye Hanımın 6 çocuğundan 5'incisi olarak dünyaya geldi.

Koyuncu, çocukluğunda babaannesinden masallar, "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'dan türküler dinleyerek büyüdü.

Okumayı çok seven, müziğe ortaokuldayken, babasının aldığı mandolinle başlayan Koyuncu, futbolla ilgilendi ve köydekilerin aksine sıkı bir Trabzonspor taraftarı oldu.

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MÜZİĞE NE ZAMAN BAŞLADI?

Kazım Koyuncu, 1989'da köyünden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde eğitime devam etti.

Müzik çalışmalarına üniversite yıllarında ağırlık veren sanatçı, 1992'de Ali Enver'le birlikte "Dinmeyen" isimli müzik grubunu kurarak ilk profesyonel çalışmalarını yaptı.

'KAYMAKAM OLACAKSIN' DEDİLER

Tiyatro oyunlarına da müzik yapan sanatçı 1993'te okulu bıraktı.

Koyuncu, daha sonra okulu bırakma kararına ilişkin sorulan bir soruya, "Zor dönemler... O okulu bitirip kaymakam falan olacaksın ya da kendi istediğin işi yapacaksın ama hep soru işaretleri olacak. Sonu nereye varacak? Bu tercihlerden soru işaretli olanını tercih ettim." cevabını vermişti.

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Okulu bırakmasının ardından sadece müzik yapmaya karar veren Koyuncu, Karadeniz müziğini rock müzikle birleştirip kendi tarzını oluşturdu.

İLK ALBÜMÜ: VA MİŞKUNAN

Aynı yıl arkadaşlarıyla birlikte "Zuğaşi Berepe" adında bir grup kurdu ve hem yeni grubuyla hem "Dinmeyen" grubuyla çalıştı.

Koyuncu, yeni grubuyla ilk albümü "Va Mişkunan"ı (Bilmiyoruz) 1995'te müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yeni tarzıyla müzikseverlerin beğenisini daha fazla kazanan sanatçı, Dinmeyen grubuyla 1996'da "Sisler Duvarı" albümünü, Zuğaşi Berepe ile de 1999'da "İgzas" adlı ikinci albümlerini yayımladı.

HAYAT Kazım Koyuncu'nun şarkıları unutulmadı

'DİDO'NUN DA YER ALDIĞI ALBÜM 'VİYA'

Sanatında yenilik ve denemeler yapmaktan kaçınmayan, Karadeniz müziğinin hem sert hem de duygusal yapısını eserlerine taşıyan Koyuncu'nun, "Dido" adlı şarkısının da yer aldığı ilk kişisel albümü "Viya!", 2001'de müzik marketlerdeki yerini aldı.

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BİR DÖNEMİN FENOMEN DİZİSİ: GÜLBEYAZ

Kazım Koyuncu, 2002'de yayınlanan "Gülbeyaz" adlı dizinin müziklerini yapmaya başladıktan sonra ününü katladı, konser programları artmaya başladı.

"İlk albümde Gülbeyaz dizisinin çok etkisi oldu. Bu albümü, farklılığı tercih eden insanlar aldı." diyen Koyuncu, 2004'te ikinci solo albümü "Hayde"yi çıkardı.

KANSER TEŞHİSİ NE ZAMAN KONULDU?

Aralık 2004'te kanser teşhisi konulan sanatçı, doktorların fazla yorulmaması gerektiğini söylemesine rağmen konserlerine devam etti. Son konserini 4 Şubat 2005'te Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi’nde veren Koyuncu'nun o gün söylediği "Ha kanser ha konser" sözleri sevenleri tarafından unutulmadı.

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Koyuncu, hüzün kokan albümlerinde Türkçe'nin yanı sıra Hemşince, Lazca ve Gürcüce eserlere de yer verdi.

Karadeniz'de olduğu kadar, hem Türkiye hem de yurt dışında halen yoğun bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, bir açıklamasında, "Çocukken şiirle güzel oynuyordum. Şairlerle çok uğraşıyordum. Bir ceket yaptırmak istedim o zamanlar, İstanbul'a gelirken, şair ceketi..." ifadelerini kullanmıştı.

HAYAT Kazım Koyuncu için anma

KAZIM KOYUNCU NE ZAMAN VAFET ETTİ?

1971 yılında dünyaya gözlerini açan Kazım Koyuncu 2005 yılında henüz 34 yaşındayken kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Testis kanseri teşhisi koyulduktan sonra doktorların kendini yormaması tavsiyesine uymayan ve konser vermeye devam eden Kazım Koyuncu, kanserin akciğerine yayılması nedeniyle İstanbul, Şişli’de 25 Haziran 2005 tarihinde aramızdan ayrıldı.

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Koyuncu, vefatından iki gün sonra, dünyaya geldiği Yeşilköy'de, fındık ağaçlarının çevrelediği köy mezarlığına defnedildi.

GÜNDEM Kazım Koyuncu toprağa verildi

Doğru bildiği şeyleri ortaya koymaktan çekinmediğini her fırsatta dile getiren Koyuncu, verdiği bir röportajda, şunları kaydetmişti:

"Bence bir sanatçının ya da şarkıcının çok cesur olması gerekiyor. Cesaretin ve çalışma arzun varsa hiçbir sorun yok, en fazla para kazanamazsın. Bir albümün satmaz ya da 1 milyon satar. Bunlarla ilgilenmek istemiyorum. Çok büyük bir popülaritem yok. O yüzden biz bize yetebiliyoruz."

Koyuncu'nun ölümünün ardından Paluri Arzu Kal Demirçi, sanatçıyla ilk karşılaşmasından son ana kadar süren dostluğunu anlattığı "Şair ceketli çocuk: Kazım" kitabını kaleme aldı.

HAYAT Kazım Koyuncu kitabı Gürcü diline çevrildi

KAZIM KOYUNCU FİLMİ

2014 yılında Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan 'Yağmur: Kıyamet Çiçeği' isimli bir film çekildi.

Onur Aydın’ın 'Yağmur-Kıyamet Çiçeği' kitabından aynı isimle, beyazperdeye aktarılan filmin kadrosunda Engin Hepileri, Altan Erkekli, Devrim Saltoğlu, Sevtap Özaltun gibi isimler bulunuyor.

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU

Kazım yirmi yaşında bir üniversite öğrencisidir. Siyasi görüşleri nedeni ile gözaltına alınınca, üniversiteden uzaklaştırma cezası alır. Kendine yeni bir yön çizmeye karar verir. Okulu bırakacak ve profesyonel olarak müzik yapacaktır. Ama bunu ailesine yakınlarına anlatmak ve ikna etmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

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Filmde, Kazım Koyuncu’nun hayatının yanı sıra Çernobil felaketi, Trabzonspor’un 1995 - 1996’da şampiyonluğu kaybedişi ve sonrasında şehirde ilan edilen yas da anlatılıyor.

SİNEMA Kazım Koyuncu'nun doğduğu gün vizyonda

KAZIM KOYUNCU SÖZLERİ

Bir şey ürettim ben, üç beş kişilik şey değil, sevgi denen şey herhalde.

Bilemiyorum; bazen aklım yetmiyor, tüm akılları toplasam da bir aşk etmiyor.

Savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamak için, savaşmak zorunda değiliz.

Bütün savaşlardan beter bir savaş. Saklanacak yerin yok. Ne yer, ne gök, ne de suyun altı...

Ben bir müzisyenim, ondan sonra biraz Karadenizli’yim, ama hepsinin ötesinde ben bir devrimciyim.

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Şarkılarla geçtim aranızdan.

Çok fiyakalı bir hastalığa yakalandım, baba.

Yerim yurdum yoktur benim, dünyada bir yerdeyim.

Sevgi bin kilometre ötede bile olsa gelir dokunur bize.

Birbirimizi sevmemiz için birbirimize benzememiz gerekmez.

Birbirimizi anlamamız için aynı dili konuşmamıza gerek yok. Ezildikten sonra hepimiz aynı şarabız...

Kaldırın, kaldırın gözlerimden şu sisini yüzyılların . Bir çocuk gibi görmek istiyorum her şeyini dünyanın...

Sevgi çok önemli bir şey. Sevmeyi bilebilmek, sevdiğini hissedebilmek, seni sevenlerle göz göze gelebilmek.

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GÜNDEM Kazım Koyuncu'yu sokakta şarkılarla andık