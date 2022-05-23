Kenan Yavuz Etnografya Müzesi: Modernizme küçük bir direniş

İş insanı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Bayburt’un Beşpınar köyüne, yaklaşık 15 bin metrekareden oluşan bir müze kurdu. 2013 yılında kurulan Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi (KYEM) 6 yıl kültür evi olarak hizmet verdikten sonra 2019 yılında “Resmi Özel Müze” statüsü kazandı.

Kenan Yavuz

Avrupa’da yılın müzesi seçilen KYEM, 2021’de dünyada gezilmesi gereken 7 müze arasına dâhil edildi. “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” yarışmasında “2021 Silletto Ödülü”nün sahibi olan müze için önceki gün akşam CRR’de bir gala gecesi düzenlendi.

Gala öncesi sorularımızı cevaplayan Yavuz, projenin mimarının annesi olduğunu söyleyerek, müzede çocuklara yönelik masal yarışması düzenlediklerini, çeşitli etkinliklerle köy deneyimini ziyaretçilere yaşattıklarını ve sayısız müzeden işbirliği teklifi aldıklarını da belirtti. Müzenin bir sosyal sorumluluk projesiyle ortaya çıktığını söyleyen Yavuz, “Köyüme bir borç ödemek istedim. Dünyanın dönüşümünde modernizmin geleneklerimizi, Anadolu’nun güzelliklerini, aile yaşamımızı yok etmesine küçük bir direniş olsun istedim” dedi.

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MÜZE GEZERKEN AĞLANIR MI?

Köylülerin müzeyi ilk zamanlar garipsediğini ifade eden Yavuz, gösterilen ilgiyle işin öneminin kavrandığını vurguluyor. Müzenin yapımında, çevreden toplanan 5 bin ton moloz taş kullanılmış. Yavuz, müzecilik anlayışına yeni bir bakış açısı getirdiklerini belirterek “Dünyada böyle bir müze yok. Müzemizdeki her şey ikinci hayatını yaşıyor. Taşlar, ahşaplar… Sadece eserlerimiz değil, mekanımız da etnografik. Zaman, mekân ilişkisini kurmayı çok iyi başardık” diye konuştu.

İnsanın tabiatla ve sosyal yaşamla iç içe olma ihtiyacının müzeye ilgiyi artırdığını söyleyen Kenan Yavuz, “Müzelere büyük binalar, büyük paralar değil; küçük ve gerçek hikâyeler, samimiyet, halkla ilişkisi ve toplumu nasıl etkilediği ve etkilendiğiyle ilgileniyorlar. Müzecilik anlayışı buraya doğru evriliyor. Biz de bu trendin ortasına düştük. Farkında olmadan iyi bir şey yapmışız” diye yorumladı.

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Müzeye dair kendini en etkileyen şeyin gelenlerin ağlaması olduğunu aktaran Yavuz, “İnsanların gezerken dua etmesi ve ağlaması beni çok etkiledi. Müze gezerken insan ağlar mı? Bizim müzemizi gezenler ağlıyor. Genç, yaşlı, orta yaşlı, eğitimli, eğitimsiz. Zirvede yaptığımız sunumda Avrupa Müze Forumu başkanı da ağladı. Sadece Türkler değil, yabancılar da etkileniyor. Etkileyen şeyse hikâyemizin gerçekliği” dedi.

ESERLER BAYBURT YOLCUSU

Sanatçı Yücel Kaya’nın eserleri, galanın düzenlendiği CRR fuaye alanında misafirlerin beğenisine sunuldu. KYEM danışma kurulu başkanı Selin Bozkurt da Kaya’nın eserlerinin müzede sergileneceği müjdesini Yeni Şafak’la paylaştı. Bozkurt, “Müzenin danışma kurulu üyesi ve küratörü Feride Çelik öncülüğünde bir sergi organize ettik. Bu serginin Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne değer katacağını düşünüyoruz. Özellikle ahşap ve kilden yapılan eserler malzeme olarak müzemizin kurum kimliğine uygun. Bu işlerden bazılarını, özellikle “Kaşık Havası” eserini müzemizde sergileyeceğiz” açıklamasında bulundu.

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HAYAT Dünyada gezilmesi gereken en iyi müzelerden biri oldu