Kesal ikinci filmi için sete çıkacak

Doktor, oyuncu, yazar, senarist ve yönetmen Ercan Kesal, “Cebimdeki Ekmek Kırıntıları” adlı kitabını tanıttı. Etkinlikte konuşan Kesal, yıl sonunda ikinci filminin çekimlerine başlayacağını söyledi. Gazeteci Yenal Bilgici ile bir hafta süren söyleşinin sonucunda yeni kitabının ortaya çıktığını kaydeden sanatçı, kitabın ismini Hansel ve Gratel masallarındaki ekmek kırıntısı metaforundan hareketle verdiklerini belirtti. Kesal “Dijital mecralar için yazdığım iki senaryo var ve olumlu dönüş aldık. Önümüzdeki sene onlar için sete çıkacağım. Ayrıca kendi ikinci filmim için senaryo çalışmaları sürüyor. 2023’ün sonlarında ikinci filmim için sete çıkacağım” diye konuştu.